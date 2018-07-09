雲林》悲情震撼彈！張榮味入監 綠營因何高度不安

雲林縣前縣長張榮味（前左二）發表惜別感恩演說後，婦女團體獻花，女兒張嘉郡（左）一同上台合照，胞妹張麗善（左三）頻頻拭淚。（資料照片，周麗蘭攝）

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中時電子報
/綜合報導
遭判刑八年　張榮味現身：從未做違背雲林的事
張榮味感恩惜別說明會， 場內場外 擠滿人。（資料照片，周麗蘭攝）

前雲林縣長張榮味10日將入監服刑，他8日下午在虎尾公所舉辦感恩惜別說明會，瀟灑地說已調整好心境，也會照顧好自己，當作出國度假，希望關4個月之後，聽到妹妹張麗善當選的消息；他還強調：司法關得了我，但改變不了害我的事實。張榮味是代表國民黨參選雲林縣長的張麗善最重要操盤手，張榮味入獄，家族及支持者解釋為「政治操作」，他這場告別演說引發的悲情效應，難免讓綠營高度不安。

張榮味因林內焚化爐案被判刑8年定讞，他沉寂4天後於昨日現身發表告別演說，消息傳出，800個位子湧入3000多人，還有人擠不進去在外聽廣播，高人氣不言可喻。在這場演說會上，張榮味為胞妹張麗善穿上競選背心，「阿味加油」的打氣聲不斷，雲林選情變得十分詭譎。

中評網報導，截至8日為止，曾與張家有幾番交手經驗的民進黨雲林大咖，包括競選連任的縣長李進勇、立委蘇治芬等，對張入獄影響的回應都是「不評論」或「很 難評估」。 地方綠營的回應則是「現在說什麼都不對！」

張榮味入獄，到底是會讓藍軍群龍無首？還是激發更強烈的危機感？中評網說，目前沒有人敢預測。8日下午，張榮味的告別演說無疑已為雲林選情投下震撼彈。張家大小含淚送別家族支柱，張榮味強調「惜情重義」、「感謝民進黨讓我休息」，感性呼籲大家做張麗善後盾，悲情的請託將醞釀、發酵到什麼地步？正是讓綠營高度不安的主要原因。

中評網分析，雲林是農業縣，多數選民對中央執政是否無能原本無感，張麗善參選前評估藍綠結構45%對55%，張的選情不被看好。但現在，操盤手張榮味入獄，不但在藍軍出現悲情效應，加上今年入夏以來，水果產銷嚴重失衡、連日豪雨，全台蔬菜最大產區雲林也蒙受重大損失，果農、菜農感受甚深；張派在地方長期耕耘的強項正是農業、農會，這也是綠營對張案衝擊選情審慎、不敢妄言的另一個重要原因。

(中時電子報)

文章來源：中評網

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