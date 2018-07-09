世足花絮》被笑太矮？英格蘭、比利時門將互嗆

2018年07月09日 08:13 中時電子報 盧品青

比利時門將庫爾圖瓦(黑衣)安慰巴西內馬。(美聯社)

世足4強戰還未開踢就已飄出火藥味，比利時門將庫爾圖瓦(Thibaut Courtois)與英格蘭門將皮克佛(Jordan Pickford)之間似乎有些誤會。原來在G組小組賽最後一戰，比利時以1比0擊敗英格蘭，庫爾圖瓦嘲笑對手門將太矮，「換成是我就擋下了。」

事實上，該場比賽兩隊都不想贏，所以撤下了全部主力。比利時亞努札伊(Adnan Januzaj)盤球到禁區右路，當著英格蘭兩名後衛起腳，皮克佛飛撲不及，被對手攻破大門。當時就有英格蘭球迷表示：「比利時這麼厲害？他們明明不想進球卻還是能進球。」

效力於英超艾佛頓的皮克佛身高185公分，其實不算矮了。只不過效力於英超切爾西的庫爾圖瓦非常高，身高有199公分，他在小組賽後表示：「對方門將(皮克佛)比我矮了10公分，而且他兩條腿忙著在半空中飛來飛去。」

皮克佛本來就欠缺經驗，世足開踢前只參加過3場國際賽，加上庫爾圖瓦不冷不熱的諷刺，讓他有點尷尬。「我並不十分高大，但我有力量和速度，該救的球我照樣救得到。」雖然職業足球員體格一流，不過他們對身高問題仍然敏感。

皮克佛說：「這只是一場球賽而已，我不可能會被這種事影響，根本不可能。大家認為我很菜，不過我在英超兩季了，我應該不會輸給庫爾圖瓦那種人太多。英超和世足賽沒有多大不同，我反而覺得以前在低層的聯賽還比較辛苦。」

庫爾圖瓦的批評確實有欠公允，正常人要飛撲的時候，兩條腿本來就會在半空中，非得要講得那麼難聽嗎？他後來只好出面澄清：「我絕不會嘲笑一位門將的身高，皮克佛表現得很好，我只是覺得以我的身高應該可以擋下那球而已。」

24歲皮克佛是英格蘭本土身價最高的門將，艾佛頓當初可是花了3000萬英鎊(約12億台幣)網羅他。不過英格蘭4強戰的對手是克羅埃西亞，如果皮克佛要報仇，只能看看冠軍戰或季軍戰會不會碰上比利時了。

(中時電子報)