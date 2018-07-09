影)富少飆超跑害女友身亡 前男友飆淚怒批：不是要守護她一輩子

搭男友超跑遇車禍身亡的劉女前男友，得知前女友死訊後傷心錄影痛批富少：「不是要守護她一輩子？」。（圖／翻攝臉書）

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中時電子報
、中天電視

心靈海創辦人之子24歲游瀚甯，7日清晨5時許開著借來市價1688萬白色藍寶堅尼，載27歲劉姓女友飆車，不料失控撞上自強隧道護欄後，反彈回車道再撞擊2輛工程車，造成副駕駛座的劉姓女子及1名工程師死亡。

游男駕藍寶堅尼飆速，害劉姓女友慘死車內。（圖／翻攝Instagram）

劉姓女子前男友得知死訊，不敢置信前女友就這樣送命，並拍攝2分26秒崩潰痛哭影片，痛批富少要負責，並傷心欲絕的說，當初選擇跟劉女分手，將她交給游男，就是因為游男再三向他保證會「愛護她一輩子」，沒想到卻因車禍意外慘死，痛斥游男要好好活著，為自己犯下的錯誤負責許多親友看到影片後，紛紛予以安慰「唉⋯別難過了！」、「帶著她的愛！好好活著」。

游男駕駛的藍寶堅尼超跑因飆速失控撞上工程車，造成副駕駛27歲劉姓女友與隧道內另1名張姓工人當場死亡，超跑車頭粉碎零件四散，一片狼籍。（中時資料照），

劉女友人及前男友得知劉女車禍死訊都相當難過，還爆料游男常常超車逆向。1名劉女15年好友表示，他曾與劉女及游男聚餐，吃完飯游男一路從北市東區飆車到士林，後座3名好友勸他「別開這麼快很危險」，但都沒有用，現在回想起這段經歷不禁直呼：「坐過一次他的車，就不敢再坐了！」。劉女另1名友人也在LINE群組痛批游男「他每天都這樣開」。

（影片取自：中天電視)

游男目前在醫院治療與觀察，據悉，他以現在仍「頭昏」為由，不願製作筆錄。

(中時電子報)

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