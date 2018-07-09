TASAKI珠寶 化為繞指柔

2018年07月09日 08:30 中時 陶福媛

Prabal Gurung首度為TASAKI打造的珠寶作品，以鑽石和珍珠打造「海灣」的意象。（TASAKI提供）

TASAKI設計總監Prabal Gurung詮釋TASAKI珠寶「繞指柔」的一面。（TASAKI提供）

TASAKI在巴黎麗池酒店發表新作「玫瑰花園」（Jardin de rose）項鍊，頸鍊如玫瑰花枝葉彎蜒纏繞，展現精緻工藝之美。（TASAKI提供）

TASAKI「玫瑰花園」（Jardin de rose）耳環，玫瑰花鮮豔欲滴，風格唯美浪漫。（TASAKI提供）

TASAKI設計總監Prabal Gurung以珍珠打造瀑布飛洩千里的水滴，流洩在女人的粉頸上，十分唯美。（TASAKI提供）

以貴金屬和寶石構成的珠寶，向來予人冰冷堅硬的感覺，TASAKI日前在巴黎高級訂製服裝周期間發表的「魔法花園」（Jardin Enchante）系列珠寶，以及創意總監Prabal Gurung首度為品牌打造的TASAKIAtelier珠寶作品，珠寶如行雲流水般彎蜒曲折，展現珠寶「繞指柔」的一面。

以珍珠起家的TASAKI近來積極轉型，不僅大量採用彩寶和鑽石，且先後與國際知名設計師合作推出聯名作品，去年更重金禮聘Prabal Gurung擔任設計總監。如今TASAKI更選在國際珠寶林立的巴黎麗池酒店發表珠寶作品，在芳登廣場上與國際珠寶旗艦店併列，正式晉身頂級珠寶之林。

跳脫傳統珠寶風格，TASAKI特別著重精緻細膩的鑲工和唯美的設計風格，在眾多珠寶品牌當中可說獨樹一幟。例如一條名為「玫瑰花園」（Jardin de rose）的項鍊，頸鍊以祖母綠、紫翡勾勒纏繞彎蜒的枝葉，烘托豔紅蛋白石主石的玫瑰花，美得令人屏息。

大自然是造物主一手創作的奇蹟，要想透過珠寶重現大自然鬼斧神工之美，無疑是鑲嵌工藝的一大考驗。創意總監Prabal Gurung為TASAKI操刀的首季作品TASAKI Atelier，以山泉、海灣、瀑布、冰河穴四大主題詮釋珠寶的超現實之美，珍珠幻化為飛瀑流洩的水滴，鑲嵌在螺旋耳環墜子上的閃耀鑽石，則像是伴隨湧泉不斷往上冒的微氣泡，彷彿將山水美景瞬間定格，化為優雅永恆的珠寶作品。

(中時 )