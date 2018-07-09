要說明好麻煩！日狠護士竟毒死20病患省事

日本橫濱市神奈川區的大口醫院發生住院病人中毒死亡事件，31歲的前護士久保木愛弓在接受偵訊時供稱，她在約20個病人的點滴中摻入消毒水。(取自朝日電視台畫面)

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日本橫濱市神奈川區的大口醫院發生住院病人中毒死亡事件，31歲的前護士久保木愛弓在接受偵訊時供稱，她在約20個病人的點滴中摻入消毒水，動機是「自己執班時有患者死亡的話，還要向家屬說明，很麻煩。」

久保木於2016年9月18日下午3時至4時55分左右，在當時大口醫院4樓病房的88歲患者西川惣藏的點滴裡加了消毒水，被警方以殺人罪嫌逮捕。

久保木供稱，她並非對死亡的男性懷有恨意，只是不想在值班時看到患者的病情突然惡化，患者在自己值班時死亡的話，還要向家屬說明，真的很麻煩，所以最好是自己不在時死亡，於是在值班交接前，算好時間在患者的點滴中加入消毒水。

調查單位指出，西川和另1名死亡的患者八卷信雄的遺體中檢測出界面活性劑成分，他們都住在4樓的病房，點滴則放在4樓的護士站保管，所有醫師和護士都可以用，點滴則貼著寫有患者人名和使用日期等訊息的標籤。

警方在事件發生後，調查當時未使用的50袋點滴時發現，除了西川和八卷之外，其他點滴也查出有界面活性劑。另有已故的89歲男患者和78歲女患者的遺體中也檢查出相同的成分。

醫院的同1樓層中，從2016年7月1日至9月20日之間，共有48名患者死亡，有的已經火葬了，無法究明死因，所以很難立案。

網路媒體報導，久保木總是戴著口罩，有極度的潔癖，別人碰過的原子筆她就不再碰，但她又會喝別人喝過的飲料，她身邊的同事們都說她是個怪人。

(中時 )

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