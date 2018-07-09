柯P幕僚「學姐」爆紅 超正私照曝光引暴動

邰智源到北市府體驗「一日市長幕僚」，黃瀞瑩亮眼外型爆紅。(圖／翻攝自YOUTUBE）

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中時電子報
／綜合報導
黃瀞瑩雖然表明有男友，但臉書追蹤人數仍持續攀升。(圖／翻攝自YOUTUBE)
黃瀞瑩私照被曝光引暴動。(圖／翻攝自黃瀞瑩臉書)
邰智源挑戰一日市長幕僚。(影／取自YOUTUBE)

網路綜藝節目《木曜4超玩》以「一日體驗各行各業」系列聞名，這次主持人邰智源到北市府體驗「一日市長幕僚」，不僅和柯P互動引發話題，連帶以「學姐」身分協助邰智源的柯P幕僚，也因亮眼外型爆紅，而她的超正私照被網友翻出，更是掀起暴動，讓她臉書交友邀請訊息如雪片般飛來，本尊也跳出哀求「饒了學姐」。

黃瀞瑩「學姐」身分幫忙邰智源解說幕僚的工作內容，擁有亮眼外型的她一登場，不僅邰智源眼睛一亮，連帶網友也瘋狂，即使在節目上表明已有男友，但鄉民仍找出她的臉書追蹤，讓她追蹤人數暴增至破萬人，對於自己一夕爆紅，黃瀞瑩也在臉書發文，自嘲每天都很狼狽，是攝影團隊太會拍，並表示會繼續努力，最後也哀求網友「饒了學姐」。

她的同事也發文爆料，「現在每天叫醒她的已經不是鬧鐘，也不是夢想，而是臉書交友邀請」，難怪黃瀞瑩會要網友高抬貴手饒了她。黃瀞瑩過去曾任記者，後到英國進修，返台進入北市府工作，因為外型亮眼加上知性氣質，受到很大關注，這集影片瀏覽次數也突破200萬，遠超過其他同系列影片。

(中時電子報)

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