洪耀福的嘴讓汪葛雷譏諷：這就是民進黨的「台灣價值」！

路媒體工作者汪葛雷譏諷要理解「台灣價值」看看民進黨秘書長洪耀福那張嘴就是了，只要不符合民進黨利益，就是沒「台灣價值」。（曾薏蘋攝）

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中時電子報
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今年1月，總統蔡英文上節目受訪，要求台北市長柯文哲須再一次確認「台灣價值」，對此柯文哲反問蔡英文「台灣價值在哪？」，引發論戰。而風波演變到後來，「台灣價值」成為一種反諷和髒詞。網路媒體工作者汪葛雷譏諷要理解「台灣價值」看看民進黨秘書長洪耀福那張嘴就是了，只要不符合民進黨利益，就是沒「台灣價值」。

汪葛雷於《筆震論壇》撰文指出，「台灣價值怎」會成為網友眼中的反諷和髒詞？理由很簡單，因為「台灣價值」被民進黨當作一種審判，用來審判符不符合民進黨的利益的工具。而什麼標準才符合民進黨利益，看看洪耀福那張喜愛搬弄是非的嘴便是。由他的嘴，可以理解民進黨的「台灣價值」有以下幾點：

首先是「造謠生事」，看看洪耀福在對國民黨新北市長參選人侯友宜的態度上，就知道洪耀福無所不用極地散布對侯友宜不利選情的謠言。接著是「挑撥離間」，最近國民黨新竹縣長提名爭議，只見洪耀福立馬衝第一，不斷挑撥國民黨立委林為洲和國民黨的關係，林為洲要不要脫黨參選，到底干他什麼事？再者，洪耀福很會「煽動仇恨」，面對民進黨支持度節節下滑，洪耀福和民進黨不是虛心接納意見，而是把不同意見者全部打成反改革者，近似無賴行為。最後便是「欺善怕惡」，君可曾見過洪耀福嗆台北市長柯文哲，那是因為柯在青年族群中有強大影響力，洪耀福不敢動柯文哲，倒是面對國民黨，洪耀福盡顯尖酸刻薄和虛情假意。

汪葛雷表示民進黨的「台灣價值」，用一句話概括，就是「為了私利，無所不用其極就是要贏」。有這樣的秘書長，就怪不了「台灣價值」成為髒詞。不過，也要感謝洪耀福，才讓大眾看穿民進黨所謂的「台灣價值」就是洪耀福那張嘴！

(中時電子報)

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