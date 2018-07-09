世足花絮》比利時球員讚姆巴佩：法國的梅西

法國前鋒姆巴佩(中)助隊擊敗阿根廷。(美聯社)

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中時電子報

比利時一邊和英格蘭嗆聲，一邊又向4強對手法國先禮後兵。兩軍開戰前，比利時邊鋒「海豚」查德利(Nacer Chadli)稱讚法國前鋒姆巴佩(Kylian Mbappe)年輕有為，並且給予他足壇最高的讚美：「他讓我想起梅西(Lionel Messi)。」

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姆巴佩今年才19歲，依照西方人的標準還是個青少年而已，1998年7月法國摘下世足首冠，姆巴佩在該年12月才出生，沒想到這個小夥子現在居然要率領法國國家隊挑戰大力神盃了。

查德利不禁讚嘆：「我從沒看過姆巴佩這樣的少年英雄，真要說的話大概只有當年的梅西。姆巴佩速度非常快，技巧也很全面，非常難以阻擋。」本屆的阿根廷就是倒在姆巴佩的腳下，他一人幫法國踢進兩球，就連正牌的梅西也敵不過他。

比利時隊長阿札(Eden Hazard)說：「姆巴佩跟我通過電話，說他小時候會看我的比賽影片。我想我應該還沒那麼老吧，不過現在卻是輪到我在看他的比賽影片了，他贏得了我的尊重，很大的尊重。」

話雖如此，比賽還是要贏的。查德利在16強戰下半場被換上，並且在傷停補時給了日本致命一擊，是比利時的關鍵殺手之一。他說：「我們尊敬所有的對手，但絕不能心存畏懼。法國很強，此戰是我們畢生最重要一役，但我們擊敗了巴西，所以我們不會害怕任何球隊。」

(中時電子報)

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