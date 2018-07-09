豪門擂台！不滿錄影遭阻 元祖大少東狠踹前岳父一腳GG了！

元祖大少東張乙濤，4年前被妻子藍婉綺指控家暴，最終離婚收場，去年農曆過年期間因踹前岳父一腳遭起訴。（圖／翻攝臉書）

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中時電子報

元祖大少東張乙濤，4年前被妻子藍婉綺指控家暴，最終離婚收場，去年農曆過年期間到高雄前岳父家探視子女，因不斷拿手機對著前妻與前岳父母錄影，遭藍父上前阻止，竟伸腿對前岳父猛踹一腳倒地受傷，遭藍父提告，後被高雄地檢署偵查依傷害罪嫌起訴。

雄檢指出，張乙濤去年1月30日大年初三帶著母親張秀琬，到前岳父位於高雄市三民區住所探視子女，張男在與藍女對話過程中，拿出手機持續對藍女及其父母錄影，藍父見狀要求張男停止錄影，但張男不理會繼續拍攝，藍父勸阻無效後生氣上前伸手阻止，結果遭張男一腳踹倒在地，造成右腰部、右下背挫傷。

張男被告到案坦承持手機錄影，但辯稱當時與藍婉綺在溝通，拿出手機錄影，藍父卻突然衝向他，可能因此撞到他的腳，再反彈回去跌倒，沒有用腳踹前岳父，還說，藍父當時有抓著他，應該是他自己放手才跌倒。

檢察官勘驗影片認為，藍父勸張男停止錄影，但張男不聽，才上前阻止他繼續拍攝，藍父為維護其住處隱私及肖像權等權利，出手阻止張男，並無任何不當及違法之處，張男伸腳踹倒對方不符合正當防衛要件，因此依傷害罪嫌將張男起訴。

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