NBA》帕克自爆離隊理由 心寒馬刺太冷漠

帕克與馬刺總教練帕波維奇再也無法攜手作戰了。(美聯社)

友善列印
中時電子報

「法國小跑車」帕克選擇跟黃蜂簽下兩年1000萬美元合約，確定離開待了17年的馬刺，讓不少馬刺球迷為之震驚，帕克9日在法國接受連線採訪時表示，離開馬刺主因是馬刺只願提供他1年短期合約，且不能提供穩定上場角色。

因為馬刺只把帕克當成新秀的「心靈導師」，而非真正在場上拚戰的球員，才讓帕克心灰意冷走人，「馬刺給了我一份報價，除了只有1年合約，場上角色也不穩定，我希望迎接真正挑戰，一點也不想提前成為1名教練。」

「過去每一次我跟鄧肯、吉諾比利都願在自由球員市場少拿一點錢，以便馬刺創建王朝，」帕克有感而發表示，「我知道有些人認為這沒什麼大不了，但我想我們所做過的事情不會再次發生。」等同暗示馬刺翻臉不認人。

帕克強調，馬刺永遠是他的家，聖安東尼市永遠是他生命中的1個重要部分，只是當前感覺起來，黃蜂比較需要他，「等到下季來到聖安東尼市面對馬刺，我想我會非常激動，假如到時候我哭了出來，我也不會驚訝。」

其實馬刺管理階層最近確實問題連連，除了沒法留住帕克，也跟里歐納德鬧到不可開交，甚至9日也遭爆料，不打算匹配灰熊開給凱爾安德生的4年3720萬美元報價，也就是放任他跳槽灰熊，馬刺管理階層到底怎麼了？

(中時電子報)

世足花絮》比利時球員讚姆巴佩：… 世足花絮》內馬「很會滾」 運動…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。