NBA》帕克自爆離隊理由 心寒馬刺太冷漠

2018年07月09日 09:19 中時電子報 黃及人

「法國小跑車」帕克選擇跟黃蜂簽下兩年1000萬美元合約，確定離開待了17年的馬刺，讓不少馬刺球迷為之震驚，帕克9日在法國接受連線採訪時表示，離開馬刺主因是馬刺只願提供他1年短期合約，且不能提供穩定上場角色。

因為馬刺只把帕克當成新秀的「心靈導師」，而非真正在場上拚戰的球員，才讓帕克心灰意冷走人，「馬刺給了我一份報價，除了只有1年合約，場上角色也不穩定，我希望迎接真正挑戰，一點也不想提前成為1名教練。」

「過去每一次我跟鄧肯、吉諾比利都願在自由球員市場少拿一點錢，以便馬刺創建王朝，」帕克有感而發表示，「我知道有些人認為這沒什麼大不了，但我想我們所做過的事情不會再次發生。」等同暗示馬刺翻臉不認人。

帕克強調，馬刺永遠是他的家，聖安東尼市永遠是他生命中的1個重要部分，只是當前感覺起來，黃蜂比較需要他，「等到下季來到聖安東尼市面對馬刺，我想我會非常激動，假如到時候我哭了出來，我也不會驚訝。」

其實馬刺管理階層最近確實問題連連，除了沒法留住帕克，也跟里歐納德鬧到不可開交，甚至9日也遭爆料，不打算匹配灰熊開給凱爾安德生的4年3720萬美元報價，也就是放任他跳槽灰熊，馬刺管理階層到底怎麼了？

(中時電子報)