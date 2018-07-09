投震撼彈！英脫歐大臣辭職 可能把首相拖下台

2018年07月09日 09:13 中時電子報 楊幼蘭

英國負責脫離歐盟談判事務的脫歐大臣戴維斯（David Davis）8日晚宣布辭職，以抗議英國首相梅伊（Theresa May）的脫歐政策不夠強硬。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）9日報導，這使相關談判陷入混亂，留下梅伊為個人政治生命孤軍奮鬥。

戴維斯請辭時告訴梅伊，她的政策可能讓英國陷入「弱勢與無可避免的談判劣勢」。而就在兩天前，英國內閣才終於同意梅伊的脫歐計畫。然而，脫歐派認為，這項計畫不夠強硬。

梅伊6日在鄉間官邸舉行12小時的會議後，說服內閣支持她的計畫，脫歐後要在歐盟內為產業與農產品設立「自由貿易區」。

戴維斯在辭職信中告訴梅伊，依照目前的政治走向與策略，英國要脫離歐盟單一市場「似乎愈來愈不可能」。他認為，按英國政府談判的方向走，只會讓歐盟要求倫敦做出更多讓步。

不過梅伊說，這是內閣6日達成的協議，她不認同戴維斯的解讀。她並表示，對戴維斯要請辭感到很「難過」，但「衷心感謝他以往的付出，為脫歐打造雛形」。

據說在戴維斯辭職的同時，脫歐次長貝克（Steve Baker）與布蕊弗嫚（Suella Braverman）也已跟進。而一般預料，還有更多內閣成員會出走。

工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）說：「戴維斯在這關鍵時刻辭職，顯示梅伊毫無權威，也無力率領脫歐。她的政府一片混亂，如果她戀棧權位，顯然是為了自身利益，而不是為了替國家人民服務。」

這次脫歐派反彈讓梅伊的處境相當危險，她周一將面對下議院的質詢，接著再與保守黨議員召開很可能砲聲隆隆的會議。

儘管梅伊堅稱，她為英國脫歐選擇了「正確的道路」，以平息保守黨內的批評聲浪。不過，英國保守黨議員卻指責，她祭出「軟脫歐」（Soft Brexit）政策，繼續與歐盟會員國相互自由貿易，把英國綁在歐盟的規則下。

雖然戴維斯尚未對自身辭職發表評論，但是他的幕僚傑克森（Stewart Jackson）的另一半，也就是《每日快報》（Daily Express）記者歐葛蕾迪（Sarah O’Grady）推文說：「DD（戴維斯）認為，他不能出賣自己的國家。」

(中時電子報)