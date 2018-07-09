你家被颱風瑪莉亞掃到機率有多大？一張圖秒懂

2018年07月09日 09:20 中時電子報 簡怡欣

強烈颱風瑪莉亞直撲台灣，中央氣象局副局長鄭明典今（9）日指出，預報路經應該只剩微調，不會再有大幅修訂。根據氣象局的各地區未來120小時暴風圈侵襲機率，基隆、台北、桃園、宜蘭遭侵襲機率高達9成以上，嘉義以北都有5成機率被瑪莉亞掃到。

颱風瑪莉亞結構紮實，昨（8）日起有颱風暴風圈半徑擴大、速度明顯增快趨勢，雖然未來受到海域暖水層影響，颱風強度可能稍減弱，但接近台灣時仍達「強颱下限或中颱上限」強度，侵台威力不可小覷。

颱風瑪莉亞於今日2時起，颱風7級風暴風圈在未來120小時的各地侵襲機率。（圖／中央氣象局）

氣象局的颱風消息指出，各地區從今日凌晨2時起未來120小時暴風圈侵襲機率：基隆、台北、桃園、宜蘭遭侵襲機率均高達90%以上；新竹、苗栗、花蓮機率超過80%，台中、彰化、南投有70%以上；雲林、嘉義、綠島介於60%到50%，台南、台東、高雄、屏東、恆春、蘭嶼介於40%到20%機率。

氣象達人彭啟明提醒，明天外圍雲系就會陸續抵台，下午開始北部、東北部就會有雨勢，暴風圈壟罩台灣時間點可能落在明日下半天到後天中午，後天清晨是颱風中心最接近台灣陸地的時候。

他指出，雖然颱風走得快，預期影響時間並不長，但要留意颱風離台灣北部陸地的遠近，對風雨衝擊相差很大，預期主要的降雨雲雨區將直接影響北部，暴風圈壟罩期間風勢會相當有感，提醒中部以北、宜蘭等各地朋友需嚴加戒備。

(中時電子報)