世足花絮》內馬「很會滾」 運動醫學專家：滾的好！

2018年07月09日 09:50 中時 張國欽

世足巴西巨星內馬，別人鏟他、碰他、吹到他，他都會來個「內馬翻滾」，於是乎kuso影片漫天飛舞，有彎路超車，又有滾過馬路，甚至橫過商埸，極盡調侃之能事。只是，真是如此可笑嗎？台灣運動醫學會榮譽理事長葉文凌表示，其實「翻滾」的作用主要在預防運動傷害。

葉文凌指出，在追求速度、力量、接觸性的運動中，非預期性的撞擊和刻意的傷害性撞擊，幾乎是不可避免的，選手既不能優美的坐下，又不想摔的狗吃屎，只能藉著翻滾將摔倒時，身體相對於地面的上下力量轉換成平行地面的力量。

葉文凌在臉書發文指出，此傷害可以很可怕的，以頭撞地，輕則暈眩，中則腦震盪，重則顱內傷害。以頸撞地，下半身癱瘓可不是什麼難事，既使手術也很難恢復。以胸部撞地，造成肋骨骨折，甚至肋骨刺破肋膜造成氣胸，輕則哀嚎三月，中則插根胸管，重則手術修補，包你沒齒難忘。若以腹擊地，肝臟和脾腎，可不是用來當沙包的，偏偏又特別容易破裂，萬一撞破了，修修補補在所難免，補不了只好切除，而往後的併發症多到令人害怕，生不如死。

若以肩擊地，鎖骨、肩峰關節或是肩關節脫臼或骨折，這是常見也常常要接受手術治療的。花錢事小，但更衣沐浴在此時可是天大的事情，甚至上厠所擦屁股都難矣哉。若「只是」下肢的傷害，相對好些，股骨或脛骨骨折，多半要手術，予以金屬內固定。

但是百分之三的人會感染，百分之一至十的人會長不起來，接下來的是一連串的手術，皮痛，心痛，荷包痛，而社經地位的大幅滑落更是難以彌補的。若是髖關節脫臼或骨折，手術困難，偏偏後遺症又多，更慘的是，願意為你作這種手術的醫生更少，因為手術困難，錢少，又容易被告。如果膝關節受撞擊，韌帶受傷則已有標準治療，滿意度多在九成。但是膝關節脫臼仍然存在許多困難，一般而言，預後別期望太多。若是膝關節骨折則變數很多，但一般很難完全正常。

看了那麼多傷害，內馬的翻滾就不是笑話了。在訓練球員中，事實上這是一個必有的訓練。而且要求十分嚴格，因時間姿勢不對，後果可能是冗長的休息及巨大的損

(中時 )