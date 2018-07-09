長頸鹿家中多了新房客？斑馬母女「Long Stay」好溫馨

2018年07月09日 09:52 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

雖說最溫暖的地方永遠是自己的「家」，不過偶爾出去走走，看看別人家長得如何，也能增廣見聞說！最近大家逛到非洲動物區長頸鹿戶外活動場時，應該有發現到多了兩位新房客吧？這對查普曼斑馬母女可不是迷路誤闖到別人家裡哦！

主要的原因是斑馬寶寶在出生之後，左後腿的肌腱有發育不全的現象，醫囑需要充份的靜養，讓斑馬寶寶患部慢慢復原，但又不宜讓牠一直待在室內，於是保育員們便貼心地幫牠們安排到隔壁的「朋友」家，經過數週的磨合之後，現在斑馬母女已經能夠和長頸鹿家族和平相處了。

查普曼斑馬家族偶爾會因為爭奪地盤和交配權，不時擦槍走火，引發一場場的小騷動。（台北市立動物園提供）

查普曼斑馬媽媽「華玲」在去年的7月23日早上順利誕下一隻雌性的寶寶，保育員將牠命名為「玲瓏」。寶寶出生後保育員即觀察到牠走動時會一跛一跛的，於是趕緊通知獸醫師來為牠看診，發現新生寶寶的左後腳肌腱發育不完全，導致關節脫臼，需要適度的靜養讓組識自然生長修復，在此之前，過度的走動或奔跑，都可能會延長患部的復原時間。

當斑馬媽媽「華玲」進入預產期後，便入住保育員精心佈置的產房，讓準媽媽可以安心的待產。在動物園裡，通常斑馬媽媽生產完等到寶寶的狀況穩定後，保育員便會在安全的前提下，嘗試讓媽媽帶著新生寶寶逐步融入家族，不過因為「玲瓏」的狀況特殊，加上查普曼斑馬向來是非常熱情、好奇的動物，當新的個體出現時，叔伯阿姨和哥哥姊姊們都會一湧而上，想要仔細地嗅聞小寶寶。

在食物的選擇上，長頸鹿偏好懸掛在高處網籠裡的樹葉（左「麒麟妹」右「菊忠」）。（台北市立動物園提供）

另外家族中的其他雄性成年個體，偶爾也會因為爭奪地盤和交配權，不時擦槍走火，引發一場場的小騷動…。盤點這幾項因素後，保育員認為媽媽和「玲瓏」原生家庭的環境，似乎跟獸醫師的囑咐背道而馳，因此另外幫「華玲」母女找到一處遠離家族喧囂、適合復健的場域，就成為首要之務。

雖然可以讓「華玲」陪伴「玲瓏」靜養的場地有好幾處選擇，但經過逐一檢視評估，保育員最後挑了僅一牆之隔的長頸鹿家族，作為牠們的「新朋友」。

最近大家逛到非洲動物區長頸鹿戶外活動場時，應該有發現到多了兩隻查普曼斑馬。（台北市立動物園提供）

因為「華玲」母女倆住慣了的室內欄舍，剛好有通道可以直接前往長頸鹿戶外活動場，如此一來便能大幅降低重新適應環境的緊迫。而長頸鹿戶外活動場的面積較大，個體密度較低，再者兩個物種對空間的利用模式也不盡相同，像是長頸鹿偏好懸掛在高處網籠裡的樹葉，斑馬則多半利用低處的草架採食牧草，平日裡各取所需、互留空間，自然也就相安無事了！

(中時電子報)