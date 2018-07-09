廢布料縫製「虱目魚旗」 台南長榮女中舊材新造

台南市長榮女中響應「布可回收，舊材新造」計畫，學生們利用在地紡織公司提供的廢布料，縫製成獨樹一格的虱目魚旗。（洪榮志攝）

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日本有鯉魚旗，長女有虱目魚旗！長榮女中響應台南市文化局、台南企業文化藝術基金會的「布可回收，舊材新造」計畫，特別開辦縫紉課，學生們不僅拿出不穿的舊衣服改製成束口袋，更利用台南在地紡織公司提供的廢布料，縫製成獨樹一格的虱目魚旗。

台南企業文化藝術基金會執行長葉重利指出，服裝是世界第二大汙染產業，台灣1年產生6萬噸舊衣服，高達一半被當成垃圾燒毀，不僅浪費資源，更造成環境汙染；加上台南紡織業盛行，製作過程中常有剩餘布料，因此該計畫結合3大紡織業，由業者提供廢布料，從小學到大學，執行舊衣、廢布料改造計畫，希望透過創新教育，扎根「綠時尚」概念。

長女得知該計畫後，主動爭取並安排美容群科學生參與，該群科重點課程除了美髮、彩妝、美體護膚外，也有飾品設計、服飾加工等課程精進整體造型能力，因此該校設有人手一機的縫紉設備，得以在基金會義工從旁指導下執行改造計畫。

學生們事先將家中不穿的舊衣服帶到學校，把可運用的部位剪下，一針一線手縫成束口袋；可別以為這是女學生們的專長，男學生們的手藝可也不含糊，三兩下功夫，各種造型的束口袋便大功告成，時尚又好看。

接下來，學生更進一步展開虱目魚旗的創作，先將紡織公司提供的各種花色廢布料剪成魚身、魚鰭，操作縫紉機完成立體的魚身，最後再運用手縫補上魚眼，五彩繽紛的虱目魚旗比起日本鯉魚旗毫不遜色。

長女校長蔡玉敏表示，此次讓美容科學生縫製虱目魚旗，目的是希望能讓學生更認識在地文化。日本的鯉魚旗是為家中的男孩子祈求身強體壯，長女的虱目魚旗則是為所有男女學生祝福，學生縫製的虱目魚旗，將於開學後裝置在校園各角落，期盼他們快樂學習。

(中時 )

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