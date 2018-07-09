NBA》決裂？賈巴利帕克取消關注字母哥與公鹿

2018年07月09日 10:06 中時電子報 黃及人

看來賈巴利帕克(Jabari Parker)已跟公鹿徹底鬧翻了！目前成為受限制自由球員的賈巴利帕克，9日突然無預警取消關注公鹿隊友「字母哥」阿提托康波與公鹿官方IG，甚至封鎖公鹿最大粉絲專頁，似乎認定自己走定了。

其實也不能怪罪身為2014年榜眼的賈巴利帕克，會做出如此決裂的動作，因為從今年自由市場開放後，公鹿始終不願清楚表態是否留人，反而是等待其他球隊開出報價，再來考慮是否匹配，擺明根本不尊重他的個人意願。

只是賈巴利帕克上季過得並不順遂，他因左膝十字韌帶撕裂傷勢，僅打31場例行賽，場均12.6分、4.9籃板及1.9助攻，整體表現大不如前，也讓公鹿對他的復原狀態存疑，才會放任他在自由市場尋覓新東家提供報價。

賈巴利帕克上季也跟阿提托康波、布雷索等公鹿主力傳出不和謠言，甚至字母哥還在私下放話，不想跟賈巴利帕克繼續同隊打球，目前傳出國王、爵士等隊都想招募賈巴利帕克，卻在考慮開價多高，才會讓公鹿知難而退。

比起慰留賈巴利帕克，公鹿反而先跟上季效力湖人的中鋒布魯克羅培茲，完成1年338.2萬美元的簽約動作，曾在籃網跟林書豪組成「布魯克林連線」的羅培茲，上季場均13分、4籃板，表現已經不如過往勇猛。

(中時電子報)