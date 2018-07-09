2018第四屆兩岸大學生創客營在北京大學正式啟動

2018年07月09日 10:04 中時電子報 綜合報導

2018年7月7日下午，由國務院台灣事務辦公室指導，北京大學主辦，台灣旺旺中時媒體集團聯合主辦，福建平潭綜合實驗區管委會特別合作，北京大學新媒體營銷傳播（CCM）研究中心、旺旺時報金犢獎組委會、台灣青創協會共同承辦的“2018兩岸大學生創客營”活動正式啟動。

國務院台灣事務辦公室主任助理周寧，教育部港澳台事務辦公室主任劉錦，北京市人民政府台灣事務辦公室副主任於鳳英、北京大學黨委副書記、校務委員會副主任葉靜漪，平潭綜合實驗區管委會副主任、黨工委委員賴繼秋，旺旺中時媒體集團副總裁邱佳瑜，騰訊社交廣告商業市場總監常越，京東商業提升部技術總監胡偉、分眾傳媒董事長江南春、旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛等嘉賓出席開營儀式。開營儀式由活動發起人，北京大學新聞與傳播學院黨委書記兼副院長、北京大學新媒體營銷傳播（CCM）研究中心主任、海峽兩岸青年就業創業示範點負責人陳剛教授主持。

國台辦主任助理週寧表示兩岸青少年身上寄託著兩岸關係的未來。

國務院台灣事務辦公室主任助理周寧代表中共中央台辦、國務院台辦對活動舉辦表示熱烈的祝賀，並向兩岸嘉賓和青年朋友致以誠摯問候。他強調，習近平總書記指出：“兩岸青少年身上寄託著兩岸關係的未來。”我們要秉持兩岸一家親的理念，積極為青年成長成才創造條件、搭建平台。兩岸關係發展前景光明，但前進的道路不會一帆風順，需兩岸同胞相互扶持，維護好、建設好我們共同的家園。期望兩岸青年在推進祖國和平統一，實現中華民族偉大復興的進程中放飛青春夢想，實現人生出彩。

北京大學黨委副書記、校務委員會副主任葉靜漪表示兩岸大學生創客營是最具特色的體驗是交流項目之一。

北京大學黨委副書記、校務委員會副主任葉靜漪在致辭中指出，在兩岸交流的大格局中，北京大學始終致力於搭建兩岸優秀青年的交流平台，而“兩岸大學生創客營”則是其中最具特色的體驗式交流項目之一。她就活動的含金量、指南性、橋樑性等特點以及活動重要的內涵性和凝聚力做了簡要介紹，並祝賀營員們能從眾多的報名者中脫穎而出，希望他們能夠珍惜時間、刻苦學習、充分交流以及用心體驗。葉靜漪還對國台辦、教育部、北京市台辦、旺旺中時媒體集團、福建平潭綜合實驗區管委會及相關企業的支持表示衷心感謝，希望各界能夠齊心協力為“兩岸一家親“ 、為數字人才培養、為兩岸青年的成長貢獻力量。

旺旺中時媒體集團副總裁邱佳瑜表示青年是兩岸交流的希望和未來，希望學員把握分秒，能夠在創客營收穫滿滿。

旺旺中時媒體集團已經連續四年作為活動聯合主辦方支持創客營活動。旺旺中時媒體集團副總裁邱佳瑜在致辭中表示，希望通過兩岸大學生創客營活動，兩岸青年可以手牽手，心連心，共築兩岸中國夢。兩岸青年是兩岸交流的希望和未來，大陸有廣闊的發展空間、多樣的合作平台、良好的創業環境，完全有能力承接兩岸青年共同的創業夢想。希望學員把握分秒，能夠在創客營收穫滿滿。

福建省平潭綜合實驗區黨工委委員、管委會副主任賴繼秋表示希望藉助兩岸活動為兩岸共同家園建設出謀獻策。

福建省平潭綜合實驗區黨工委委員、管委會副主任賴繼秋在致辭中表示，兩岸大學生創客營今年已是第四屆，已經成為規模最大、影響範圍最廣的兩岸青年體驗式交流活動之一。今年有幸參與活動，希望能夠為加强两岸大學生的互動交流，進一步提升活動的影響力貢獻力量，借助活動為兩岸共同家園建設出謀獻策。

騰訊社交廣告商業市場總監常越在致辭中與兩岸青年學子分享了三個關鍵詞：“信任”、“信心”、“信仰”。他希望，大家在創客營能夠充分了解彼此，建立良好的信任基礎。樹立自信，保持初心，除了相信自己能夠創造商業價值外，要更重視社會價值。

隨後，在領導嘉賓和90餘所高校近200名兩岸青年學子的共同見證下，第四屆（2018）兩岸大學生創客營點燈起航！

兩岸大學生創客營活動是由北京大學陳剛教授與旺旺中時文化傳媒公司總經理林淑黛女士在2015年共同發起創辦的，四年來，得到了各級領導部門的高度關注和支持，已成為大陸高校主辦的“創新創業”主題公益活動中的強勢品牌，被譽為“兩岸青年體驗式交流活動的典範”。 2016年，活動承辦方北京大學新媒體營銷傳播（CCM）研究中心被國務院台灣事務辦公室授予“海峽兩岸青年就業創業示範點，是目前全國唯一設於高校的示範點。

創客營活動是北京大學廣告系教學改革創新模式的擴展和延伸。本屆創客營的營員們將有機會獲得為期一周的營銷實戰機會。他們將藉助騰訊社交廣告工具，圍繞旺旺集團企業命題、“媽媽製造”公益項目和平潭綜合實驗區旅遊推廣三個命題進行大數據營銷傳播，還將使用京東京准通大數據平台等工具監測廣告的轉化數據。通過實戰和路演比拼提升團隊協作能力，培養兩岸學子間的深厚友誼；同時，輔以名師講座、企業參訪等課程，將體驗式交流貫穿始終。

活動發起人，旺旺中時文化傳媒公司總經理林淑黛介紹，創客營的效果可以通過一個現像說明：往年創客營的營員可以報名回營擔任助教為大家服務。今年報名做助教的兩岸同學實在太多，只能篩選一​​部分。有的同學沒有被選上特別傷心，而被選上做助教的同學，有的是已經工作專門請假回來的，甚至有一個同學是辭去工作回來的。

與往屆活動相比，2018兩岸大學生創客營持續創新。活動發起人，北京大學新聞與傳播學院黨委書記兼副院長陳剛介紹，本屆活動在命題選擇、項目設計、傳播平台、活動形式等諸多方面均有所突破。

傳播正能量，增設公益命題響應新時代精準扶貧

2018年命題增設了中國婦女發展基金會發起的“媽媽製造”公益籌款項目，該項目旨在通過對中華傳統美學文化及工藝的歸納梳理，聯合設計師共同創作符合國際化審美、具有東方文化符號的美學產品，建立以自然村為單位的媽媽製造合作社，面向有基礎技能的貧困媽媽開展傳統手工技術培訓，幫助她們靠勞動提高收入，帶動貧困婦女就地就業創業。學生通過網絡精準傳播營銷吸引大眾關注“媽媽製造”公益項目，並進行捐贈，傳播社會正能量的同時，相應新時代精準扶貧。

聚焦重點區，探索兩岸青年交流合作新空間

2018年，創客營活動首次與福建平潭綜合實驗區共同設立命題，兩岸營員將攜手為有“千礁百島”之稱的平潭進行營銷推廣。平潭與台灣新竹僅距68海裡，是大陸距台灣最近處，是具有特別意義的海西經濟區熱土。兩岸營員通過最新數字傳播技術、共同為平潭宣傳的模式，一方面充分反映了創客營始終站在數字營銷技術前沿的優勢，另一方面也蘊含著青年攜手、兩岸希望的積極寓意。

增強專業性，調整項目規模深化青年體驗式交流

本屆創客營更重視專業性，通過增設面試環節等方式，調整項目規模，進一步提升品質，確保學生的參營體驗。規模調整為項目精細化創造了條件。本屆活動將在學生路演前，加設導師輔導環節，邀請業內專業人士及往屆優秀營員擔任指導老師，幫助學生掌握路演技巧，增加競賽環節的競爭性、專業性和可觀性。

擴大影響力，利用新型平台廣泛進行社會化傳播

除鼓勵兩岸學生利用微博、微信、臉書等社交平台進行傳播外，創客營活動還緊貼行業趨勢，新增加利用短視頻平台進行社會化傳播的形式。調動營員積極參與，開拓思路，了解大陸短視頻營銷現狀，並通過創意方式宣傳小組與活動，讓更多人了解活動情況和兩岸青年學子的交流狀態，擴大創客營活動的社會影響力。

據悉，第四屆（2018）兩岸大學生創客營活動將持續到7月18日，活動主辦方表示，將努力做好活動的各項組織工作，為近200名兩岸營員提供最精品的課程、最前沿的實戰、最經典的參訪以及最難忘的交流。

(中時電子報)