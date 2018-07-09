史上最大醫界集體逃漏稅案 北檢對少將院長王智弘27人提上訴

2018年07月09日 10:19 中時 陳志賢

被稱為史上最大醫界集體逃漏稅案，國軍台中總醫院、少將院長王智弘及三總整形外科主任戴念梓等27人遭起訴，台北地院上月以檢調有預設立場且誘導證人，程序有瑕疵，且檢方舉證不足，將27人全數判決無罪。但台北地檢署不服，認為北院判決違法，9日表示已向高院聲明上訴。

本案爆發2005年間，國稅局稽核綜合所得稅，發現多名醫師捐款給思源教育學術促進基金會、成漢教育基金會，藉此降低稅率，但基金會事後卻以獎助研究計畫為名，回流9成捐贈金額給這些醫師。

國稅局清查自2005年至2009年間，共有253名醫師、醫學院教授透過這2個基金會逃稅，捐贈金額總計2.6億多元，逃稅金額為7840萬多元。事後國防醫學院院長、中央研究院院士蔡作雍等225人因認罪獲緩起訴，另有王智弘等27人不認罪遭起訴。

北院審理後認為，有些被告捐款金額遠超過實際領得的補助額，無法構成「真捐贈、真逃稅」，且勘驗錄音檔案發現，檢調在詢問基金會證人時，有預設立場、反覆質疑、誘導或暗示受詢問人該如何回答，程序有嚴重瑕疵。

北院指出，基金會相關成員在法院審理作證時，未證述基金會將捐款金額以95％退回給原捐款人經過，被告也否認犯案，檢方又提不出其他證據佐證，因此在6月26日將27人全部判決無罪。

但北檢認為，北院判決違反經驗法則、論理法則，判決有違背法令，因此已先向高院聲明上訴，上訴理由後補。

(中時 )