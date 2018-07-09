拒檢還砍警4刀 通緝犯遭開槍制伏

警員開槍擊中陳姓通緝犯左大腿，陳男當場倒地哀嚎。（譚宇哲翻攝）

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新北市三重區街頭今天凌晨0時許傳出槍響，三重分局厚德所警員於自強路二段、忠孝路口發現一輛闖紅燈的雙載機車，上前攔查時陳姓男騎士突然拿出折疊刀攻擊警員，造成27歲警員駱勇丞右肩、右臂4處刀傷，身旁警員見狀後隨即開槍擊中陳男大腿，將其制伏，2人送醫後皆無生命危險。

警方調查，該名騎士是58歲的陳龍仁，因賭博案被通緝中，厚德所警員駱勇丞與28歲吳洪岳凌晨巡邏時發現陳龍仁疑似酒駕載著女性友人還闖紅燈，上前攔查時，駱遭陳持摺疊刀砍中右肩、右臂等4處刀傷，陳男後座的女性友人則趁機脫逃。

吳員見駱員被砍負傷，立刻掏槍喝令陳男說「不准動，再動就開槍了」，但陳男仍然拔腿就跑，吳員趕緊追上，雙方追逐至自強路二段67巷內時，陳男再度拿出折疊刀欲攻擊，吳員立即朝陳男左大腿開槍，將其壓制在地，吳員最後呼叫救護車將陳男送醫，而受傷的駱員則由路過的熱心民眾開車送往醫院。

警方表示，駱勇丞是警專28期畢業，曾榮獲107年第一期警察局受理民眾報案服務績優獎，105年下半年至警政署獲頒受理民眾報案服務績優獎，駱員傷勢沒有大礙，已於凌晨2時許出院返家，至於襲警的陳嫌則依妨害公務、傷害、賭博通緝罪嫌移送新北地檢偵辦。

(中時 )

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