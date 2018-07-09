2018年07月09日 12:23 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

恐怖西北颱瑪莉亞進攻！「護國神山」擋不住了。(取自彭啟明臉書)

今年第一個強烈颱風瑪莉亞，目前位置已經在台灣南端恆春東方約一千三百公里的海面上，持續往台灣北部海面前進，根據天氣風險公司預測，颱風中心有可能從基隆到彭佳嶼間通過，恐成為恐怖西北颱，威脅力道強烈，連「護國神山」中央山脈都擋不住，預估周二晚間至周三上半天影響最大。

所謂的「西北颱」是指當颱風中心從基隆、彭佳嶼海域通過，由於環流逆時針移動，台灣北部及西部改吹西北風，因此俗稱西北颱。這樣的颱風將導致西半部成為迎風面，水氣全被擋在中央山脈西側，而且因風向與海岸線垂直，積水宣洩不易，極易釀災。

天氣風險公司表示，上一次西北颱發生在14年前，即2004年的艾利颱風，當年除台北盆地有明顯雨風外，主要在台中以北山區，急速降下一千多毫米的雨勢，釀成不少災情。

中央氣象局預報員顏增璽指出，狹義的「西北颱」定義是颱風中心從基隆、彭佳嶼海域通過；現在有廣義的說法，「如果颱風登陸後出海，仍吹西北風，也算西北颱的一種，影響程度一樣」。

按照氣象局目前路徑推估，周一不受影響，應該還是晴朗炎熱的天氣，周二外圍雲系就會陸續進來，到下午開始北部、東北部就會有雨勢，暴風圈壟罩台灣時間點可能落在周二下半天到周三中午，周三清晨是颱風中心最接近台灣陸地的時候，預期主要的降雨雲雨區將直接影響北部，暴風圈壟罩期間風勢會相當有感，提醒中部以北、宜蘭等各地朋友需嚴加戒備。

(中時電子報)