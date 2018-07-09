台中》藍有望拿下中彰投雲 吳敦義2020參選正當性確立

2018年07月09日 10:38 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

年底九合一選舉，國民黨縣市長提名完成布局，戰略主軸也定調，除全力固守雙北外，更把戰場鎖定「決戰中彰投雲」。據了解，這是黨主席吳敦義親自定調的策略，讓人嗅到他佈局2020的企圖。由於民進黨執政的台中市、彰化縣與雲林縣，最近都遭遇執政不佳衝擊，藍營確實有機會翻盤。

港媒中評社指出，南投縣國民黨現任縣長林明溱穩操勝券，只要彰化縣王惠美或台中市盧秀燕二中一，吳敦義的黨主席保衛戰就過關，若張麗善能再拿下雲林縣，等同是確立吳參選2020的正當性。

中評社分析，南投是吳敦義故鄉，他的老家位於南投縣草屯鎮，從吳敦義之父吳悉開始，經過兩代經營，吳家在南投扎根極深，南投人也將吳敦義視為政治領袖，加上現任縣長林明溱支持度全台名列前茅，連任機率極高。民進黨提名草屯鎮長洪國浩選縣長，很難抗衡藍軍。

吳敦義當選國民黨主席之後，大力推動南彰、北彰、紅派、白派整合，目前現任議長謝典霖、前議長林滄敏等都力挺國民黨提名的縣長參選人王惠美，雖然前縣長卓伯源、前立委陳杰家族的態度曖昧，但王惠美民調支持度略勝於受民進黨中央執政拖累的現任縣長魏明谷，藍軍歸隊情況不難預期。

至於台中市，藍營整合原來有些混沌，初選結果盧秀燕與江啟臣只差0.6%，5月底吳敦義親自南下台中，召集藍營大老與會共商輔選大計，定調江啟臣接盧秀燕競選總部主委、顏寬恒接總幹事。日前的民調，盧秀燕已小贏民進黨籍現任市長林佳龍。

另外雲林國民黨徵召藍委張麗善，對抗民進黨提名爭取連任的李進勇。面對民進黨中央執政成績不佳與農產賤價影響，張麗善的人氣有慢慢追上的趨勢，上周又發生張麗善胞兄、前縣長張榮味因林內鄉焚化爐開發弊案，遭判刑8年有期徒刑定讞，震撼雲林政壇。國民黨如何在此時伸出援手，翻轉雲林選情，現在應該是吳敦義最迫切的問題。

(中時電子報)