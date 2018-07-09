路徑已成定局！李富城：瑪莉亞以「西北颱」攻台

2018年07月09日 10:23 中時電子報 簡怡欣 、 戴安瑋

強颱瑪莉亞昨加速狂奔，中央氣象局最快今（9）天下午發佈海上颱風警報，明（10）天凌晨至上午發布陸上颱風警報，預計明日下半天起至11日將是離台灣最近的時候，氣象主播李富城說，瑪利亞現持續以每小時28公里的速度，往台灣東北角接近中，將以「西北颱」路徑經過台灣，各地均要嚴防強風與豪雨。

因應瑪莉亞颱風來襲，北市水利處防颱整備就緒。(圖/水利處)

氣象達人彭啟明指出，以移動的趨勢來看，中部以北影響較為劇烈，南部較為輕微；而上一次的西北颱發生在14年前，2004年的艾利颱風以西北颱方式通過，除了為台北盆地帶來明顯雨風外，台中以北的山區急速降下1千多毫米的雨勢，釀成不少災情與傷亡。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，瑪莉亞颱風昨已加速狂奔，週二晚起進攻北台灣，代表颱風在太平洋高壓導引，從台灣「北部近海通過」的大方向已成定局，侵台的時間確為「二晚～三整天」，北部、宜花、金馬是無論如何一定有強風豪雨的地方，北海岸風力勢必猛烈，桃竹苗山區則要注意龐大雨勢。

至於中南部、澎湖，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，要看颱風中心實際離陸地多近，颱風中心愈近，當然風雨就愈明顯，整體風雨分布，愈向南走，風雨呈現愈小一些，台東則反而因為背風面，風雨有限，但小心焚風。

(中時電子報)