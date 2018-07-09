陌生車「入侵」車庫爽玩台北 屋主霸氣關鐵門飛回日本

長住日本的女網友，回台發現自家車庫被「入侵」，火大留紙條給車主「要開車出去，請找到我為止！」。(翻攝爆廢公社)

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中時電子報
/綜合報導

真的很沒禮貌耶！一名長住日本的女網友日前回到台灣，赫然發現自家車庫被陌生轎車「入侵」，還沒留下聯絡電話，女屋主被亂停車大為光火，留紙條給車主「要開車出去，請找到我為止！」，更放出大絕「拉下鐵門飛回日本」

女屋主在臉書社團《爆廢公社》發文，表示有外車沒經過她同意，就把車停到家中車庫，還沒留電話，根本不知道是誰做的好事，女屋主氣炸「火大到無法正常說話！」，怒轟「這個世界為什麼有這麼沒有水準的事發生！我到現在還無法了解，真的覺得為什麼敢做這種事？」，屋主憤而在車輛擋風玻璃留下紙條，寫道「要開車出去，請找到我為止，因為你沒水準！」

事後女屋主和車主取得聯繫，對方表示到台北玩，看到車庫「沒人停」所以借放，凌晨才會回來牽車，但屋主絲毫不領情，表示因為小孩念書，需要申請資料才暫時回台處理，如今屋主要關下鐵門，飛回日本，她霸氣地對「不速之客」車主喊話「只能等我下次回台灣幫忙開門」

PO文一出迅速獲得網友迴響，一天內超過3萬網友瘋狂按讚，紛紛留言「不要臉天下無敵」、「支持你，給這種自己方便就好的自私人一個難忘的教訓，不然這種人永遠只想到自己好就好」、「車子停到別人家門口 就是打算沒有要和平處理了啦」、也有人質疑屋主「為什麼不把鑰匙放在住台灣的親友家或是警察那裡,這樣車主就可以跟親友或警察聯絡協助開門」

(中時電子報)

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