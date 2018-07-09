成旅集團品牌發布：揭示全新成旅SPACiE品牌戰略

2018年07月09日 10:27 中時電子報 綜合報導

7月6日晚上，成旅集團在北京CBD舉辦了2018年度的品牌戰略發布會，此次品牌發布會的主題是對外正式公開：成旅SPACiE－將做為集團服務發展的方向與目標，以“優化空間，創造價值”作為品牌經營的主軸。

在品牌發布會現場，黃炳彰董事長表示：成旅集團在酒店、物業管理相關產業以深耕數十年，一直都將自己定位為在空間(SPACE)的經營者提供各式各樣的空間相關服務，這次，成旅集團特別將SPACE 加上i重組而來所新創的空間經營新思維，是將空間的英文SPACE分別拆解成五個字母：SPACE，以這五個字母開頭的英文單詞分別在發展項目、發展方向、發展目標上來製定成旅集團品牌的戰略思維。

未來，在空間經營的服務項目上，也將會以SPACi/E 作為以下幾個方向來發展：包含空間共享(S: Sharing)、空間美化(P: Packaging)、空間應用(A: Application)、空間整合(C: Combination)、空間改造(E: Empowering)。

同時，後續集團也將以SPACi/E同時作為發展方向與目標，首先，透過提供智能化服務(S：Smart Servicing)來達到令客戶滿意(Satisfaction)的目標、專業度體現(P：Pro Performance )服務的細緻完美(Perfection)、積極性態度(A：Aggressive Attitude)達到對每個環節的準確到位(Accuracy)、重關注交流(C: Caring Communication )來達到與客戶與合作夥伴之間的理解共識、並且透過高效率投入(E：Efficient Engagement)期望能創造持續獲利(Earning)的目標。

另外，針對新推出的品牌傳播策略：SPACi/E ，這次黃炳彰董事長特別強調成旅集團將原本空間經營(SPACE)定位重新發想，透過加入以字母開頭i作為聯想的方向出發，組合成全新單詞:SPACi/E，加入想像空間(imagination)、創新空間(innovation)、整合空間(integration)、智能空間(intelligence)，將空間經營的方向透過科技、資源、思維與技術面上進行升級。

(中時電子報)