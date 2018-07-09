東沙島上官兵力行環保 不敵海漂垃圾群攻

2018年07月09日 11:01 中時 謝明俊 ／東沙採訪報導 ／東沙採訪報導

前往東沙島參加生態體驗營的大學生們進行淨灘活動，清理大批海漂垃圾。〔謝明俊攝〕

東沙島目前是以海巡署為守備主力，官兵全都是志願役，他們把自己當成「海陸仔」來操，重型火砲裝備都難不倒他們。由於東沙島是國內首座海洋國家公園，東沙海巡官兵很重視環保回收工作，隨處都可見到官兵隨手將寶特瓶捏擠成團，準備運回台灣，但負責守備我國南方海壃的海巡官兵，卻不敵隨洋流偷襲上岸的海漂垃圾，其中6、7成都是寶特瓶。

「島遠心近」是當年參謀總長賴名湯到東沙島視察後留給駐島官兵勉勵標語，標語被製成水泥碑，放在一處十字路口上，現在島上海巡官兵很喜歡這句標語，很喜歡把它穿在身上，也最能彰顯官兵駐守在這個小島上的心情。

在東沙島上的海巡官兵生活資源當然遠不如台灣，手機訊號雖然標示「4G」，但實際上只有「3G」的速度；用水已有海水淡化廠，並且最新一組設備出水品質已接近可直接飲用，但官兵還是都靠本島運來的瓶裝水；東沙島週邊環礁有最好的漁場，但島上200多號人吃的魚排，卻得遠從高雄以貨船運來，因為島上不准捕魚。唯一比起本島強的是，島上冷氣24小時全天候供應，因發電廠不會停機，發出來的電沒法「藏」，不用就沒了！

東沙島的所有駐軍以及海管處工作人員，除了電視和手機是本島僅有的維繫以外，每週一班的立榮包機以及運補船隻，就是他們最期盼的，運補船運來全島人員的吃喝拉撒；立榮包機則是負責送他們回本島休假，與家人團聚。偶而前來出任務的海巡艦，也會幫忙運些當令新鮮的水果雜貨，那算是雪中送炭。

東沙島海巡弟兄都把自己當成海陸仔在操練，迫砲等重裝備難不了他們。〔謝明俊攝〕

每週一班的立榮包機是東沙島上全體人員最快樂的來源。〔謝明俊攝〕

現在東沙島上的海巡駐軍，全都是志願役，士兵入伍時都得在海軍陸戰隊的龍泉新訓中心及陸戰學校學習基本的戰鬥技巧，來到島上還要分批到陸軍及陸戰隊接受40砲、迫砲，榴彈槍等重裝備訓練，東沙島沒別的地方可去，多半勤餘最大休閒娛樂就是練身體，所以島上官兵都自嘲是把自己當成陸戰隊在操。

東沙島上的海水淡化廠最新一套設備已可提供直接飲水。〔謝明俊攝〕

既然東沙島被劃定為海洋國家公園，在島上生活的一大重心就是要好好維護島上生態環境，東西不能浪費，生活廢棄物能回收的，全部都要壓縮打包運回台灣處理，最常見的就是瓶裝水的寶特瓶，尤其東沙島天氣炎熱，官兵瓶裝水用量相當驚人，每人一天都得喝掉大大小小瓶裝水好多瓶，官兵被訓練的習慣是，水一喝完，隨手將寶特瓶扭成一小團，鎖上瓶蓋，丟進大垃圾箱，定期用太空包裝待運補船回台灣處理。

東沙官兵很注重環保，也每天認真的勤練戰技守備南海，對於盜捕盜獵的越南、大陸、港澳漁民，從不手軟，但卻有一個東西，是東沙官兵無法防備，隨時都會偷渡上岸的，那就是海漂垃圾，其中最多的就是寶特瓶。

「島遠心近」是前參謀總長頼名湯題字留給東沙島駐軍弟兄的。〔謝明俊攝〕

提到海漂垃圾，海管處東沙站人員顯得有點忌諱，不太願意聊到這個話題，但對東沙官兵，海漂垃圾是個頭痛問題，尤其是在一場西南氣流或是東北季風掃過後，島上週邊潔淨的沙灘就是滿目瘡痍，到處佈滿寶特瓶，有越南、大陸廣東沿海各省、香港、澳門等地，也包括台灣本島。

「夏天吹西南氣流，海潮由南往北時，海漂垃圾的主要從東方及南邊來，主要堆積在南邊沙灘，冬天吹東北季風時，海漂垃圾就由台灣本島及福建省沿海而來，堆積點就改在北邊沙灘。」海巡官兵分析著。尤其是每逢大型環流或颱風侵襲，那些海漂垃圾更是驚人。就像今年6月初，東沙指揮部發動全部官兵響應海洋環保日，清出近10噸的寶特瓶等海漂垃圾，但6月中旬的一場西南環流下來，前來東沙參加生態營的大學學生們，參加淨灘活動，不過才百來公尺的沙灘，就清出5個大型太空包的垃圾，數量非常驚人。

(中時 )