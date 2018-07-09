黃國苗開軍改訴願說明會　砲聲隆隆批無良執政黨

現場退伍軍人對訴願討論熱烈。（何冠嫻攝）

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縣長徐耀昌到場替退伍軍人們加油打氣。（何冠嫻攝）
黃國苗黨部主委呼籲退伍軍人以選票當武器，拉下無良政權。（何冠嫻攝）

陳慶居、何冠嫻／苗栗報導

軍改同步上路，國民黨黃國苗黨部9日邀集退伍軍人召開行政救濟說明會，主委黃舜卿會中痛批執政黨為無良政府，違法不溯及既往及信賴保護原則，呼籲黨內同志年底以退票當「武器」，摧毀這個無良政權，保障自身權益。

說明會9日上午在國民黨苗栗縣黨部召開，大批退伍軍人出席，縣長徐耀昌也到場致意，同時有人事處長陳坤榮與律師公會理事長饒斯棋列席，協助退伍軍人提出訴願。

身兼退伍軍人協會理事長的徐耀昌表示，執政當局的軍公教年金改革是殺雞取卵的作法，且有違憲之虞，縣府也於6月29日配合新北、花蓮、台東等縣市向司法院聲請釋憲，同時自即日起成立服務團隊提供必要協助，希望確保相關人員權益。

黃舜卿說，退伍軍人幾乎都把自己年輕的菁華歲月奉獻給國家，離鄉背井甚至拋家棄子，執政當卻強渡關山，蔡英文總統還聲稱獲得軍公教的諒解，事實上毫無正當性，他呼籲更多退伍軍人站出來，因為提出訴願的比例愈高，才能象徵捍衛尊嚴永不妥協的立場。

許姓退休教官表示，已經收到處分書，但自己根本不懂算法如何？所以還是出席了解，免得權益睡著了；也有退伍軍人至今尚未收到處分書，向國防部反映卻「已讀不回」。

(中時 )

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