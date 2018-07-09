獨家》媽西叟唷！台北東區韓式熱炒餐廳 有韓劇的fu

2018年07月09日 10:51 工商 姚舜

〈整隻魷魚起司鍋〉是將整隻魷魚裹麵衣炸過，再與韓式辣鍋搭配，吃食時由服務人員將魷魚剪成小段再享用。（攝影／姚舜）

位在台北東區216巷內、全台第一家以「布帳馬車」概念開設的韓式熱炒餐廳〈Pocha〉更潮、也更High了！為吸引更多「哈韓族」前往用餐，並體驗韓劇場景氛圍，〈Pocha〉店裝已經過「改款」並利用投影牆導入「K-Pop」流行元素強化「韓流」，並將菜式升級，推出了更多樣的「韓式街頭美食」，增加炸物與鍋物選擇，讓這家「長在室內的韓式路邊攤」更有「味道」、也更像韓劇的場景啦！

〈韓國特製魚板湯〉的湯頭是用韓國昆布和柴魚，以及洋蔥、蘿蔔和高麗菜熬製，鍋內有鮮蝦、蛤蜊、魚豆腐、魚卵捲，還有「看起來像大腸頭」的韓國魚板。（攝影／姚舜）

在韓流帶動下，台北東區的「布帳馬車」式餐廳〈Pocha〉，用餐時段的氣氛很High。（攝影／姚舜）

美味在民間！資深旅遊玩家或食饕都說，street food街邊食物才是最在地與最道地的美味。而攤子，尢其是路邊攤，則是觀察或體驗在地庶民飲食文化的去處，要挖掘一個國家或地區的人們平常吃什麼？一個是「逛市場」，另一個更直接的方法就是「吃攤子」。

國人愛啖鍋，〈Pocha〉增加了許多韓式鍋物料理讓「哈韓族」選擇。（攝影／姚舜）

〈整隻魷魚起司鍋〉是將整隻魷魚裹麵衣炸過，再與韓式辣鍋搭配，吃食時由服務人員將魷魚剪成小段再享用。（攝影／姚舜）

有人將供應吃食的路邊攤稱為「美食之魂」，在亞洲，各國都有路邊攤。在新加坡稱為「巴剎」（Pa Sat)、馬來西亞叫「媽媽檔」（Mamak）、香港稱「大排檔」，日本則是「屋台」，而「布帳馬車」就是韓國的路邊攤，其念起來的發音就是「Pocha」。

一如台灣的海鮮熱炒攤店或攤檔一樣，有酒有菜的「布帳馬車」，對韓國人而言即是居酒屋、熱炒店，也扮演著「深夜食堂」，是三五好友呼朋引伴打牙祭的地方，是韓國上班族下了班「聚在一起罵老闆」的吃食聚點。因為跟韓國常民生活緊密結合，所以韓劇或韓國電影經常會出現男女主角在「布帳馬車」裡愛得死去活來的場景畫面。

〈紅通通韓式炸雞〉是用帶骨嫩雞腿肉先酥炸後，再用以蔬果汁和韓國辣椒與辛香料熬煮的醬汁拌炒，出菜時並搭配〈柚子蘿蔔〉和〈炸薯格〉解辣與增加口感。（攝影／姚舜）

〈韓式蛤蜊海鮮鍋〉是韓國的「解酒還魂湯」，湯內完全沒有放薑絲，而是在韓式高湯內放了細蔥、辣椒和蒜泥與大量蛤蜊一起熬煮，入口鮮甜且帶濃重蒜味。（攝影／姚舜）

在韓劇、韓樂與韓國綜藝節目帶動下，「韓式生活樣態」無孔不入地滲透到台灣，趨勢所及也讓韓式美食在台灣餐飲市場有了一席之地，開在台北東區的〈Pocha〉是第一個將「布帳馬車」帶進市場的韓國路邊攤餐廳。如今因為市場類似餐廳冒出頭，所以〈Pocha〉決定「改版升級」強化競爭力。

〈韓式地獄雞爪鍋〉的辣醬與炸雞辣醬不同，艷紅辣醬中除辣椒粉和辣椒醬外，還有用梨子、蘋果、綠辣椒和洋蔥打成的泥，以及青梅醋，入口酸辣甘甜交織，非常下酒。（攝影／姚舜）

享用〈韓國地獄雞爪鍋〉，還可利用鍋內剩下的醬汁加入米飯、起絲和海苔絲一起拌炒，這「創意韓式燉飯」的風味很吸引人。（攝影／姚舜）

「要辣，但又不能太辣！」，「韓國人習慣吃大鍋飯、喝大鍋湯，但台灣不行」，〈Pocha〉營運經理Dennis蔡國鼎說，台灣與韓國人雖都喜歡熱炒店，但飲食習慣與口味仍多少有差異，所以〈Poch〉新菜將辣度降低了些，同時將大份量菜式比例減少，滿足客人少量多樣的用餐需求。另外，也新增了炸物與鍋物的選擇。

〈Pocha〉的廚藝團隊頗有創意，在向韓國老廚取經習藝後並會加入食尚元素豐富菜餚的口感與風味層次。例如同樣是韓式炸雞，〈Pocha〉將先炸再與辣醬拌炒的去骨雞腿肉與起司條一起放在平底鍋內加熱上桌，舉箸挾食這〈鐵板起司噴雞〉還會「牽絲」，並多了起司香。又例如〈整隻魷魚起司鍋〉除將整隻魷魚裹上麵衣酥炸，平底鍋內還放了用韓式辣醬炒製的辣炒年糕和起司，食客可以兼饗韓式柔嫩中帶著Q彈的魷魚和炒年糕。

〈Pocha〉菜單上最辣的菜式是〈醬燒豬腳〉，膠質豐厚且口感彈Q的豬腳燉煮後再用以6種辛香料調製的辣醬大火快炒而成，出菜時並搭配辣炒年糕一起上桌。（攝影／姚舜）

〈韓式起司蓬蓬蛋〉堪稱「滑蛋舒芙蕾」，香滑軟嫩、口感「咕溜」。（攝影／姚舜）

可以「一菜二吃」的還有〈醬燒豬腳〉，膠質豐厚的豬腳先燉煮至軟嫩去油，再與用6種韓式辛香料調製的辣醬與過油輕炸表層微脆的韓國年糕一起拌炒，上桌時豬腳艷光四射誘人食慾，年糕口感可比筆管義大利麵還要Aldente。〈韓式地獄雞爪鍋〉也是「雙饗美味」，激辣噴香好下酒的雞爪吃完了，在鍋內加米飯和起司用剩餘的辣醬合炒，其風味與口感好似燉飯。

以「深水炸彈」調製方式在啤酒中加入石榴紅醋，在韓國非常受到歡迎，如今〈Pocha〉將這種喝法引進店內。（攝影／姚舜）★中時電子報關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！飲酒過量，有礙健康！

〈古早一隻雞〉是市場少見的韓式炸全雞，起鍋後裡肉多汁柔嫩，表皮非常酥脆，可用剪工剪開後享用。（攝影／姚舜）

位在台北東區的〈Pocha〉是全台首家以韓國街邊「布帳馬車」概念開設的韓式熱炒餐廳。（攝影／姚舜）

為了讓飲酒客人「解酒回魂」，〈Pocha〉亦新推出了兩款全新湯品，其中〈韓式蛤蜊海鮮鍋〉是以蒜頭和辣椒與韓式高湯熬煮，完全不放薑絲，入口鮮甜帶有蒜香。而〈韓國特產魚板湯〉結合了日式吸物湯關東煮特色，客人可以嘗到好形色好似大腸頭的韓國魚板。

〈Pocha〉的「韓版潮食」還有整隻酥炸，吃食時必須用剪刀剪開的〈古早一隻雞〉、帶骨的〈紅通通韓式炸雞〉，以及〈韓式起司蓬蓬蛋〉，而以「深水炸彈」型式調製的加味啤酒，也是韓國年輕人正瘋的最新品飲方式呢。

★中時電子報關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(工商 )