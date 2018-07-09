超強青年談「超牆」故事 「超牆Tuesday」登場

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許多年輕人稱呼台灣為「鬼島」，他們被困在這裡，難以伸展。教育部青年署7月10日起，每周二晚上7時至8時，將在臉書粉絲專頁展開全新系列節目「超牆Tuesday」，陸續邀請了張希慈、莊惠如等超強青年，分享如何翻越重重高牆，勇敢練造自己的超牆人生！

為提供青年國際參與、職涯規畫以及公共參與等各種資訊，青年署推出全新系列節目「超牆Tuesday」，配合暑假青年旅遊的旺季，7月份以「超牆青年x旅行意義」為主題，特邀寶島淨鄉團創立人林藝作為直播主持人，以她獨特生動的風格，帶領直播。

7月10日開播邀請「臺灣冷門景點熱血復甦計畫－歐北來團隊」共同創辦人陳亦琳分享「這個島嶼教我的事」，因為「在走出台灣前，如果連自己都不認識這塊土地，要如何向外面的世界介紹臺灣？」這句話，他們環遊世界的夢想開端從最熟悉的土地起步，想讓世界看見臺灣的美。

曾為「破峰」計畫發起人以及執行尼泊爾海外服務學習專案的青年顧明翰，7月17日將分享徒步環台追尋人生，以及陪伴身障者環島圓夢的體驗。旅行意義對於FRNCi創辦人李品汶是邊旅行邊國民外交，7月24日就跟著她，瞭解創辦FRNCi旅遊社交平台的精彩過程，走一場最道地的無菜單旅行。

從澳洲度假打工街頭藝人到成為地中海郵輪畫家的莊蕙如，7月31日將告訴青年畫筆旅行的體悟。跟著這些超強青年，重新認識旅行意義，從心感受旅行的力量。

教育部青年發展署「超牆Tuesday」直播頻道（https://goo.gl/tci1Bw），從7月開播，每周二晚上7時邀請青年達人分享他們的撞牆故事，緊接著，8月份「超牆青年x斜槓青年」、9月份「超牆青年x點子人生」、10月份「超牆青年x我創新我存在」、11月份「超牆青年x在路上，遇見自己」以及12月份「超牆青年x捲起袖來築夢」。

(中時 )

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