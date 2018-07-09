台灣民政府吸金億元 檢怒斥：詐騙集團起訴林志昇六人

2018年07月09日 10:52 中時 蔡依珍

台灣民政府宣稱獲美國授權，發行要價1千至6千元的身分證和行照駕照，以政治話術瘋狂「吸金」，發起人林姓夫妻豪宅衣櫥藏1.3億元現金，房地產、帳戶也逾億元，桃檢9日依組織犯罪、加重詐欺取財、洗錢等罪嫌起訴林志昇等6人。

林志昇2008年2月成立「台灣民政府」，3年後在游象敬持有的農地興建「台灣民政府」中央會館，陸續對外謊稱「美國軍事政府將把台灣政權交還台灣民政府、台灣為日屬美佔」，多次前往日本製造交流活絡假象，以虛構「美國軍事政府」授權發行身分證、車牌、旅行證、代訓政府官員及採購印製旅行證件之機具為由，向民眾詐取身分證1000元至1500元、全套代訓政府官員「過5關」課程2.4萬元、車牌 6000元、旅行證件6000元、採購旅行證件機具50萬元，並以績效競賽表揚方式鼓勵招募下線上課。

2014年林志昇和妻子林梓安又以「提起請求美國接管台灣訴訟」，訛稱勝訴可加速執政，若捐助1元、未來可兌換1元「正台幣」、幣值等同1美元，2年後經美國法院以政治事件無管轄權駁回後，夫妻倆即透過美國公關公司購買時段與版面，在境外營造「台灣民政府」是受「聯合國」、「G7」、「G20」等國際組織承認假象，以「2017迎向執政年」、「2018迎向執政年」等不實話術與總理大臣蔡財源、財務大臣葉碧蓮、許義明等3人持續斂財。

但檢調抽絲剝繭，發現一行人拿到的錢，都未用於外國政府、機構發展組織或蒐集情報，全部中飽私囊，用以支付私人開銷、親族遺產訴訟賠償和解金，或藏匿於住處、購買不動產、匯出海外、購買銀行本行支票等方式洗錢。

桃檢機動組主任檢察官朱立豪、檢察官黃瑞盛和林劭燁指揮桃園市調處搜索時，當場在住家查扣1億3443萬2000元、美金5萬2381元、歐元2000元，林女名下還有4筆價值數億元的不動產、存款543萬餘元及美金24萬4000餘元，全數向法院聲請宣告沒收、追徵。

檢調發現被害人眾多，光檢察官就密集傳訊證人126人，調查官也同步約詢證人287人，檢調比對扣案帳冊、檔案與外部金流，受害者至少315人，依帳證估算犯罪所得達7億7126萬1551元，另有3億1326萬6045元和歐元2000元涉及洗錢，桃檢斥一行人「就是詐騙集團」，依組織犯罪防制條例主持、操縱、指揮、參與犯罪組織，三人以上共同以網際網路或其他傳播工具加重詐欺取財，洗錢等罪嫌起訴，並呼籲被害人出面指訴。

(中時 )