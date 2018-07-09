世足》法國前鋒：我能攻破比利時大門

法國隊前鋒吉魯本屆世足賽還未進球。(美聯社)

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中時電子報

法國在本周三要與比利時爭搶世足決賽門票，儘管大家都把目光聚集在少年英雄姆巴佩(Kylian Mbappe)身上，但也不能忽視了另一名前鋒吉魯(Olivier Giroud)。法國隊吉魯在本屆世足賽1分未得，但他的首顆進球已準備好要送給比利時了。

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比利時門將庫爾圖瓦(Thibaut Courtois)不是別人，就是吉魯在英超切爾西的隊友。吉魯說：「庫爾圖瓦很難打倒，他在本屆世界盃表現精彩，但我很肯定有我們有辦法突破的。我在切爾西練球時就數度攻破庫爾圖瓦的大門，我到時候還要再做一次。」

本屆世足賽除了英格蘭排出全英超陣容，比利時國家隊大部分亦是由英超球員組成，隊長阿札(Eden Hazard)也效力於切爾西。吉魯說：「我和阿札有很深的交情，他和姆巴佩都是我畢生最厲害的幾位戰友。」

「這場是五五波的對決，」比利時與鄰國荷蘭、法國都有長期恩怨，吉魯說：「感覺很特別，有點像是『同城德比』。對手是足總世界排名第3的球隊，屆時絕對是一場硬仗。」

至於連續412分鐘沒進球，吉魯說：「其實有機會的話我當然想進球，但是像我這樣的前鋒不會計較個人得失，我總是會優先選擇幫助團隊。」

比利時對戰突尼西亞和日本時都失了2球，不過對戰強敵巴西時只失1球，巴西固然球運欠佳，但庫爾圖瓦的防守也功不可沒。4強決戰究竟鹿死誰手，就看這幾位切爾西球員的發揮了。

(中時電子報)

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