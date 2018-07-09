批陸用北韓當貿易戰籌碼 美參議員：我們子彈比較多

美國參議院南卡羅來納州參議員格瑞姆。(圖/路透)

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中時電子報

中美貿易戰在6日美國正式對中國大陸價值340億美元商品加徵25%關稅後越演越烈，而此時又正逢美國國務卿蓬佩奧在北韓去核問題上遇到瓶頸，遭北韓狠批是「流氓」。對此美國共和黨參議員格瑞姆（Lindsey Graham）8日對此表示不滿，認為中方用北韓當作籌碼，更放話在貿易上美國的子彈比較多。

美國參議院南卡羅來納州參議員格瑞姆8日在節目上，對於北韓稱痛斥美國做出流氓般的無核化要求聲明表示，「我看見中國的手無所不在，我們正在和中國打貿易戰，我們向中國買了5000億元的商品，但他們只向美國買了1000億元，所以川普總統想要改變中美的貿易關係。」

格瑞姆還說，「如果我是川普，我不會讓中國用北韓來迫使我在貿易糾紛上退讓，我們在貿易上有比中國還要多的子彈，我們賣了1000億元，他們賣5000億元，我們可以傷害他們比他們傷害我們還深，我們只是想要追求更加公平的貿易。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7日又飛抵北韓商談朝鮮半島無核化議題，沒想到卻狠狠碰了釘子。北韓外交部在他離開後發表聲明，痛斥美國背棄川金會的精神，提出單方面及流氓般的要求，堅持要北韓完全棄核，讓北韓「極度困擾」。

(中時電子報)

文章來源：TRANSCRIPT just in Senator Lindsey Graham on North Korea, Putin and Trump's SCOTUS pick

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