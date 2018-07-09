溪頭米堤大飯店辦英語營 回饋家鄉

今年擔任營隊長的高培華，目前就讀交通大學光電工程學系，已連續3年回家鄉服務，還自編英語教材，相當用心。（張伊珊攝）

友善列印
中時
溪頭米堤大飯店已連續7年辦理「關懷偏鄉學童英語輔導班」，9日上午舉辦始業式，共有16所國小，近300位學童參與。（張伊珊攝）

有感於家鄉教育學習環境不均，溪頭米堤大飯店董事長李麗生及總經理李麗裕，已連續7年辦理「關懷偏鄉學童英語輔導班」，9日上午舉辦始業式，共有16所國小，近300位學童參與，不僅人數逐年攀升，也成功感染在地企業共襄盛舉。

李麗裕表示，每年7、8月均會回家鄉布袋鎮開班授課，至今已第7年，從去年開始擴及東石地區，長期努力終於開花結果，學生英文程度從中下翻轉至中上，英語程度的PR值，在全縣已名列前茅，參與學童人數逐年增加，值得欣慰。

今年擔任營隊長的高培華，目前就讀交通大學光電工程學系，已連續3年回家鄉服務，由於自己來自於弱勢家庭，因家庭經濟壓力關係，無法從小學習英文，因此為縮短城鄉英文差距，且抱持回饋、服務家鄉的精神，決定投身公益活動，且根據學童程度自編英語教材，相當用心。

今年參與學校有過溝、布袋、景山、布新及新岑等16所布袋及東石地區國小，近300位學童參與。藉由輕鬆活潑的導讀方式，引導學生對英文產生興趣，並廣邀交通大學、中正大學、中興大學與世新大學等多所優秀的大學生帶領，展開為期4周的免費英語輔導班。

(中時 )

超強青年談「超牆」故事 「超牆… 年金改革對消費市場有哪些衝擊？…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。