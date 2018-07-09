溪頭米堤大飯店辦英語營 回饋家鄉

2018年07月09日 10:52 中時 張伊珊

溪頭米堤大飯店已連續7年辦理「關懷偏鄉學童英語輔導班」，9日上午舉辦始業式，共有16所國小，近300位學童參與。（張伊珊攝）

有感於家鄉教育學習環境不均，溪頭米堤大飯店董事長李麗生及總經理李麗裕，已連續7年辦理「關懷偏鄉學童英語輔導班」，9日上午舉辦始業式，共有16所國小，近300位學童參與，不僅人數逐年攀升，也成功感染在地企業共襄盛舉。

李麗裕表示，每年7、8月均會回家鄉布袋鎮開班授課，至今已第7年，從去年開始擴及東石地區，長期努力終於開花結果，學生英文程度從中下翻轉至中上，英語程度的PR值，在全縣已名列前茅，參與學童人數逐年增加，值得欣慰。

今年擔任營隊長的高培華，目前就讀交通大學光電工程學系，已連續3年回家鄉服務，由於自己來自於弱勢家庭，因家庭經濟壓力關係，無法從小學習英文，因此為縮短城鄉英文差距，且抱持回饋、服務家鄉的精神，決定投身公益活動，且根據學童程度自編英語教材，相當用心。

今年參與學校有過溝、布袋、景山、布新及新岑等16所布袋及東石地區國小，近300位學童參與。藉由輕鬆活潑的導讀方式，引導學生對英文產生興趣，並廣邀交通大學、中正大學、中興大學與世新大學等多所優秀的大學生帶領，展開為期4周的免費英語輔導班。

(中時 )