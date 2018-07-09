北市警局邀請美籍2教練 教習巴西柔術及格鬥技

2018年07月09日 11:01 中時 謝明俊

另一名美籍武術教官Khai Wu也是我國格鬥界之光。〔警方提供〕

北市警局所有教官都前來學習不同技法。〔警方提供〕

北市警局為提昇員警武術知能及警技攻防技巧，特別邀請美籍武術教官Sensei Dave Camarillo及Khai Wu於9日與本局刑事警察大隊特勤中隊及各單位教官進行警技交流，以精進維安戰技，強化突發狀況應處作為。

市警局表示，Sensei Dave Camarillo具有34年武術經驗，具有多年的武術、巴西柔術、柔道及格鬥相關比賽及訓練優秀選手經歷，目前為美國加州普萊森頓與聖荷西巴西柔術課程總部執行長與教練長，並擁有在執法機關、軍方及美國綜合格鬥聯賽(WWA)超過十年以上的教學經驗，曾培訓世界舉重、終極格鬥冠軍賽冠軍凱恩・維拉斯奎茲等優秀選手，曾被 Vincit雜誌評為年度最佳教練。

另一名教官Khai Wu係曾代表我國拿下格鬥技雛量級冠軍的22歲選手吳仲凱，是格鬥界的台灣之光，7月7日亦代表我國參加RFC猛龍過江職業技擊爭霸賽獲得佳績。

市警局強調，市警局向來重視員警教育訓練，今天在場的維安特勤人員及各外勤單位教官都是經驗豐富的警技菁英，平日指導員警用槍、擒拿、攻防等技巧。為了精益求精，這次難得邀請到兩位世界級武術教官到場指導，並且與他們交流切磋，相信透過這次的演練觀摩學習，市警局員警的警技攻防技巧將更加精進，在面對歹徒、打擊犯罪

(中時 )