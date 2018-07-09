追殺前妻還開車撞 惡男「中止殺人」減刑判囚10年半

2018年07月09日 11:14 中時 林偉信

彰化王姓男子與越南何姓女子離婚後，因認為何女不讓他探視兒子，3年前他持刀砍殺對方，何女由友人騎機車搭載逃命，他又開車追撞，後來突然改變心意，打電話通知救護車到場救援，最高法院考量王男「中止殺人」，經減刑後將他依殺人未遂罪判刑10年半確定。

有強盜、傷害及賭博等前科的45歲王男，與何女在2005年結婚後在2010年離婚，他認為何女婚前在越南交往複雜，婚後經常跟他索錢匯回越南，他受何女詐騙而結婚，且離婚後無法與兒子見面，因此自認與何女「仇深似海」，雖與對方離婚逾5年仍無法釋懷。

2015年10月7日下午，王男看見何女在彰化縣一家農會的提款機前提款，他手持長逾40公分的利刃叫住何女，何女轉頭查看後，他將何的安全帽拉起翻掉，即持長刀砍何女頭部2刀，又以拳頭毆擊何女臉部，造成何女頭部外傷併頭皮撕裂傷及顱骨骨折等傷害。

何女負傷逃跑，剛好宋姓友人騎機車經過，她跳上宋女機車，要對方載她到派出所報案，王男開車從後追趕300公尺，追撞宋女的機車，他見何女及宋女倒地渾身傷，卻突然改變殺人心意，打電話叫救護車，等到救護車趕到現場後他就離去，被警方循線逮捕。

案經檢方起訴後法院開庭時，王男還當庭怒目手指何女，嚇得對方不敢與王男同時開庭；台中高分院更一審認為王男犯行重大，但考量他中止殺人犯意後打電話求救護救車，減刑後將他判處期徒刑10年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )