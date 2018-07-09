年金改革對消費市場有哪些衝擊？他預言有兩種結果

2018年07月09日 11:05 中時電子報 簡怡欣

國民黨立委許淑華辦公室日前欲調閱國發會的軍公教年改研究報告，了解政策上路前對總體經濟及勞動市場影響的評估資料，卻被以密件為由遭拒。對此，台大醫學院教授王明鉅今（9）日指出，年金改革已經上路，不必再作預測，市場的結果就是最好的報告，並預言未來會有兩種可能結果，政府也會有兩套說詞。

他在臉書發文表示，大家都清楚年金改革勢在必行，研究報告到底是什麼目的、有什麼作用、結果如何，也沒有再追究的必要；並反問，就算這份研究報告全部都顯示對內需經濟有重大影響，國發會就會請行政院停止年金改革的腳步嗎？

王明鉅說，年金改革已經上路，市場的結果就是最好的報告，對於內需經濟到底會不會有衝擊，很快就會見分曉，並預言未來會有兩種可能結果，政府也會有兩套說詞。

他認為，如果年金改革對於內需經濟（從美容院、餐廳、國內觀光、購物、看電影等等）沒有什麼大影響，政府更可以振振有詞向大家說，他們做對了事，打臉批評的人全說錯，年金改革完全沒影響。

反之，王明鉅說，就算對內需經濟影響很大，執政黨也了然於胸，如此才能明白宣佈，勞保年金雖然最快會破產，但是因為看到前面的年金改革衝擊太大，所以決定勞保的年金改革暫緩，不改了。

他感嘆，這就叫刀切豆腐兩面光、官字兩個口，「官好作，但如果真的對內需市場影響重大的話，要為這一切的躁進的、粗糙的改革付出代價的，是台灣大部份民眾而已。」

(中時電子報)