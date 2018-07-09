反服貿悍將邱俊榮偷拍丟官 黃創夏諷：人非茂昆 孰能無過！

2018年07月09日 11:14 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

學者出身的國發會副主委邱俊榮昨（8日）因涉入偷拍風波，傷害內閣形象而宣布請辭；警方表示，已受理此案，若查證後確為偷拍，將依妨害秘密罪送辦，邱俊榮也表示會坦然接受調查。對此，資深媒體人黃創夏諷刺「人非茂昆，孰能無過」！

5年級的邱俊榮已婚，據知婚姻幸褔，育有一子一女。涉入偷拍風波後，邱俊榮已發布聲明澄清，7日下午在捷運站以手機聯繫朋友時，「不慎失手拍到該位女士的背影」，但已立即致歉並刪照片。稍晚，邱俊榮再度發布聲明，向當事人及社會大眾致歉，表示會坦然靜候調查，且已向國發會主委陳美伶口頭請辭副主委一職並獲准。

如果不是偷拍事件，很多人可能早已忘了國發會副主委邱俊榮曾是反服貿悍將。在太陽花學運時，時任中央大學經濟系教授的邱俊榮，抨擊當時國民黨政府不能為了形式，吞下爛到爆的服貿。更認為若服貿協議生效，台灣「擺明矮化成中國一省」的論點，激化當時的對立情節。

對於邱俊榮涉偷拍女子，黃創夏於臉書PO表示，「人非茂昆，孰能無過！國發會邱俊榮事件，不確知是否故意拍女性身影，不予置評。但歐盟個資保護法(GDPR)我國之因應對策，是由國發會主政的。對於路上不相識人之拍攝，是違反GDPR的，當然這在台灣尚不適用，但那已經是國際趨勢。國發會主委陳美伶先前赴歐就是考察這些，國發會的人卻一點sense 都沒有嗎」？

(中時電子報)