颱風放半天假？柯P尷尬：會盡量避免

瑪莉亞颱風來勢洶洶，預計最快明天上午發布陸上警報，台北市長柯文哲9日受訪表示，會盡量避免放半天假。（吳堂靖攝）

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瑪莉亞颱風來勢洶洶，氣象局預計明天上午發布陸上警報，台北市長柯文哲9日受訪表示，颱風假是地方首長的惡夢，因颱風速度難估計，將於明天上午10點開會討論下午是否放假，由於柯先前曾因放半天假慘遭民眾砲轟，因此柯文哲也稱「盡量避免放半天」。

颱風逼近，氣象局將與地方首長視訊會議，對此柯文哲表示，中央地方有聯絡總是好的，包括放假什麼的，有更好的聯繫不是壞事，但幾點進行視訊會議還不曉得，通常氣象局會先跟消防局聯絡，我們就是stand by，消防局要開設台北市災害應變中心，我們該開設就開設，相互對話。

媒體詢問，年底選戰進入倒數，是否擔心颱風假標準影響選情？柯文哲無奈表示，颱風假就是每個地方首長的噩夢，因為就是常常這個會被K，我們就一步一步去精進，但比較麻煩的是北部首都生活圈，不是台北可以單獨決定，北北基需合在一起考量，我們可以訂制度，但也要說服大家能夠共遵守SOP。

媒體追問，目前傳出基隆不打算跟進北北基圈，柯文哲表示，整個金融經濟活動中心還是在台北市，據了解新北市每天約80萬人到北市上班，台北市的決定還是會影響大家，討論之後還會先知會別人，不會自己就片面決定，至於是否擴大至桃園，柯則表示，從桃園到台北上班的大概是9萬，桃園基本上是相對比較獨立的地點，目前還是以北北基為主。

媒體詢問是否明天中午就宣布放假？柯則表示，還在看颱風走的速度，如果下午要放假變成明天早上10點前會決定下午要不要放假，至於是否明早10點就會有答案？柯文哲則說，還要開會討論，因為天氣預報是機率，我們不是鐵口神算，不知道颱風走得速度多快，只能且戰且走。

媒體追問是否會再被迫放半天假？柯文哲尷尬表示，原則上盡量不要，下午臨時要放會被罵，但被罵比較小聲，但是如果早上要放假、下午要上班會被罵更慘，所以我們會再衡量。

(中時 )

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