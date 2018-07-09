老師涉課堂公審學生 人本籲解聘該師

2018年07月09日 11:14 中時 葉德正

女王的教室？人本教育基金會與新北市議員何博文，9日舉行記者會指控新北市三重地區某國小許姓教師，涉在上課時羞辱學生，甚至帶頭公審班上同學與家長，附和老師的同學還可獲獎勵，學生為討好奉承許姓教師還稱她是「世界上最漂亮的老師」，一名家長發現孩子睡前會哭，還說老師會要他面壁，偷偷錄下班級對話過程，驚覺事態嚴重向人本投訴，此事才曝光。

從家長錄下的對話，只要許姓教師羞辱或嘲笑某個同學，其他學生就會附和，或指揮該名同學去罰站，許姓老師在課堂上指責一名把作業弄濕的學生很可惡，班及其他學生竟也說太可惡、超可惡的。

有學生爬籃球架，許姓教師在班級公審，同學附和時，竟說「你想死去死，不要害到我們就好」。

人本教育執行長馮喬蘭說，學生長期在這種高壓環境，對人格有嚴重影響，且該名教師是資深老師，被影響的學生恐不僅只這一班，他認為該名教師應該依法解聘許姓教師，別讓該名教師接觸該名學生，也只有老師離開學校，孩子才知道錯的不是自己。

何博文也說，學生長期受到老師不當言行管教，是非價值嚴重混淆，教育局應該啟動專案輔導，幫助孩子重建價值觀。

新北市教育局指出，此案學校及教育局過去都未接獲相關陳情，已籌組調查小組，對於陳情內容逐一調查釐清，若查證屬實除移送考核會議處，依情節輕重予以申誡至記過等處分，最嚴重可解聘。

教育局也說，除依法啟動相關調查，另責成校方針對學生部分啟動個別及團體輔導機制。

(中時 )