世足》克羅埃西亞教頭：都守住梅西了 還怕肯恩？

克羅埃西亞總教練達利奇，有自信球隊能阻止英格蘭肯恩持續進球。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導
英格蘭隊長肯恩目前以6顆進球排射手榜第一，4強戰會是克羅埃西亞防守重點之一。（美聯社）

「格子軍團」克羅埃西亞將在12日凌晨2點跟「三獅軍團」英格蘭爭決賽門票，針對防守，克羅埃西亞總教練達利奇（Zlatko Dalic）透露，既然曾讓阿根廷球星梅西（Lionel Messi）進不了球，當然也要阻止英格蘭隊長肯恩（Harry Kane）攻破球門。

「格子軍團」在今年俄羅斯世界盃足球賽表現亮眼，小組賽曾3：0擊敗梅西領軍的阿根廷，淘汰賽階段分別在16強跟8強戰，經過PK大戰解決丹麥和地主俄羅斯，談到4強戰對手，達利奇當然不忘點名目前以6顆進球、成為金靴獎熱門人選的肯恩。

達利奇指出，肯恩和史特林（Raheem Sterling）是英格蘭進攻最重要的兩支箭頭，是各隊的心頭大患，「但我們相信自己的力量，不畏懼英格蘭。肯恩是射手榜領先者，絕對不好防守，不過我們已經成功阻止過梅西、丹麥的艾瑞克森（Christian Christian）兩位進攻好手，希望也能阻止肯恩。」

達利奇去年10月才接下克羅埃西亞國家隊兵符，媒體請他分析英格蘭的強項和弱點，他表示：「英格蘭已經踢進世足4強了，我認為他們沒有明顯的缺點，從過去這幾場比賽我發現，三獅軍團踢出明確執行戰術的好球、速度又快。」

「英格蘭自有一套踢法、擅長組織，而且他們的高個子球員在角落是非常具有威脅性的。」達利奇繼續說，「我認為史特林是很重要的球員，他速度真的很快，和肯恩的搭配相當危險。」

(中時電子報)

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