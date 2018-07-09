瑪莉亞逼近北台灣 北捷將視風速調整營運

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強颱瑪莉亞加速往北台灣逼近，中央氣象局預計最快今天下午發布海上颱風警報，午夜發布陸上颱風警報。台北捷運公司表示，若颱風瞬間陣風達一定程度，捷運系統、貓空纜車和兒童新樂園會暫停營運，請民眾特別注意。

北捷表示，淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線等各路線，當高架及平面段實際瞬間風速達11級風以上，或10分鐘內平均風速為10級風以上，即依照標準作業程序暫停營運；但地下段部分，仍將繼續運轉，並依人潮狀況彈性調整營運班距。

至於文湖線，當瞬間風力瞬間風力達10級風，或10分鐘平均風力達6級風，將暫停營運。

貓空纜車和兒童新樂園部分，發布陸上颱風警報後，將視風雨情況決定是否暫停營運；若北市府宣布停止上班或上課，將暫停營運。

為預防颱風帶來豪雨，捷運全系統包括捷運機廠、車站，及停車場、地下商店街等，以及貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋，已加強檢視各項防洪設備，如防洪閘門及抽水機等，並完成防颱整備作業。

另外，北捷表示，若北市府宣布停班停課，北投會館、捷運商品館、台北車站捷運遺失物中心及小巨蛋冰上樂園也會配合暫停營業；至於小巨蛋主場館演出活動是否暫停，將由承租主辦單位決定後公布。

颱風期間的營運訊息，北捷會透過北捷網站、台北捷運Go APP、車站旅客資訊系統、廣播系統、張貼告示及媒體宣導等方式公告。

(中時 )

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