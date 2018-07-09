對民進黨失望！反深澳燃煤電廠自救會籲撤銷環差處分

反深澳燃煤電廠自救會及在地居民9日聚集行政院門口抗議，自救會表示，台電的海洋生態調查不實，也未做健康影響評估，政府官員的說法根本「幹話連篇」，台電只懂得發電，根本不在乎生態。(鄧博仁攝)

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「反深澳燃煤電廠自救會」等民間團體上午前往行政院，呼籲撤銷深澳燃煤電廠環差，民間團體也正式提出訴願救濟，自救會長陳志強表示，過去民進黨、也就是現在的執政黨在反國民黨的時候，拿了多少人的選票及政治利益，但現在呢？他只能說整個東北角市區鄉民及基隆市民，對民進黨真的很失望。

民間團體「反深澳燃煤電廠自救會」、「綠色公民行動聯盟」等多個團體前往行政院抗議，並聯合深澳、瑞芳、基隆居民也提起「撤銷深澳電廠環差處分訴願」，反深澳自救會強調，深澳環差與2006年差距過大，應該新案辦理環評；深澳電廠取得經濟部籌設許可逾3年未建廠，應依環評法16條之1辦環現差；土地使用變更涉及保護區、對環境有加重及不利影響，應就變更部分重辦環評；以及開發無視保育區與汙染管制，環評欠缺完整調查評估。

「左下角工作室」負責人王醒之表示，2006年的資料已經無法用於2017年及2018年，等於是用過時、不堪用的資料來因應新的生態危機，等於是世紀大欺騙；他也質疑台灣真的缺電嗎？不管藍綠質政，台電綁架執政黨，透過用電管理，真的需要燃煤電廠嗎？

「松菸公園催生聯盟」召集人游藝也順著蔡政府再生能源的邏輯說，政府要花1000億蓋深澳電廠，何不拿來補貼綠能發展，解決北部尖峰用電問題，不是拿來蓋燃煤電廠。

反深澳燃煤電廠自救會長陳志強說，前宜蘭縣長陳定南為了宜蘭水土保持，不准山坡地開發，曾說「寧願一家哭不願一路哭」，但現在的執政黨背道而馳，為了深澳電廠「寧願空汙大家吸，不願健康大家有」，蔡政府不是改革自己的政府而是只會改革人民的政黨。

陳志強說，東北角偏鄉不論那個政黨執政從未重視過，都是用回饋金收買，只告訴民眾有多少好處，但有哪個好處能深耕永續，「都是嫌惡設施」，過去的反對黨、也就是現在的執政黨民進黨，在反國民黨的時候，拿了多少人的選票及政治利益，但現在呢？東北角偏鄉居民及基隆市民，對民進黨真的很失望，他再次呼籲，希望行政院撤銷深澳案。

(中時 )

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