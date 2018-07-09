失智婦呆坐醫院 ３警查逾百筆同名資料助她返家

中正二分局南海所員警通知失智陳姓老婦兒子前來帶回老母。〔警方提供〕

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中時

有失智現象的68歲陳姓老婦，日前獨自離家流落北市和平醫院，院方通知轄區中正二分局南海所員警前來協助，在百餘位同名同姓的婦人中清查出陳姓老婦實際住處，再通知家人前來帶回，讓家屬對警方細心幫助感謝不已。

中正二分局南海路派出所警員林恒嘉、朱世強、實習生鄒淅之，是在7月5日一早8點多，接獲和平醫院報案急診室內有一名陳姓婦人獨自呆坐在急診室休息區，需警到場協助，員警到場趨前關心，發現陳姓婦人面對員警的提問，皆答非所問，無法清楚表達身分，不斷重複自己的名字，完全無法得知其家屬的連絡方式。

員警擔心婦人安危，故將老婆婆帶回派出所照顧，過程中員警不斷嘗試與婦人對話，然而婦人只記得自己名字無法提供其他線索，惟員警仍憑唯一線索努力找尋婦人相關家屬。

員警採取土法煉鋼的方式，從上百筆同名同姓的資料中，逐一比對清查，因而順利連絡到該老婆婆的兒子，林男獲報趕到派出所，向員警表示其母親因有失智狀況，4 日從住家出門後就未返家，林男對於員警認真地執勤作為及熱忱地為民服務精神表達十二萬分的謝意。

中正二分局秉持著民眾的小事就是警察的大事，並能以同理心處理，有效發揮警察為民服務的決心。同時加強宣導「愛心手鍊」的便民措施，提醒家中有長輩的民眾，應在長者身上配帶名牌，或在衣物上繡上聯絡方式等重要資訊，以防長輩迷途，旁人或警方亦可協助其返家。

(中時 )

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