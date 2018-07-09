市政說明會國、親同台合作？ 侯友宜：都是為了地方好

侯友宜今天上午前往三重區農會參加嘉義屏東產地蔬果展售義賣，為果農行銷火龍果。（譚宇哲攝）

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侯友宜今天上午前往三重區農會參加嘉義屏東產地蔬果展售義賣，為果農行銷火龍果。（譚宇哲攝）

時代力量黨主席黃國昌日前表態支持民進黨新北市長參選人蘇貞昌，象徵泛綠勢力整合，國民黨新北市長侯友宜今晚也將在市政說明會中與前內政部長李鴻源、立委李鴻鈞同台，對於是否象徵國民黨與親民黨合作？侯友宜表示，他很感謝2人長期對地方貢獻，今晚會一起面對鄉親解決問題，都是為了地方好。

今年台灣水果盛產導致價格崩跌，侯友宜今天上午前往三重區農會參加嘉義屏東產地蔬果展售義賣，為果農行銷火龍果，現場民眾大排長龍，侯友宜瞬間化身叫賣哥，吆呼民眾搶購火龍果。

侯友宜說，嘉義火龍果今年產量很大，大概少了三分之一訂單，特別藉三重農會的邀約為嘉義果農賣水果，讓他們賣得比較好、減輕負擔，任何人都應該出手幫忙。

對於晚上市政說明會行程將與親民黨勢力的李鴻源、李鴻鈞兄弟同台，侯友宜說，李鴻源李鴻鈞兄弟是我多年的好友，長期在五股、泰山、新莊區關心地方市政，晚上我們會一起面對鄉親的議題，一起解決問題，都是為了地方好。

現場媒體提及民進黨對手蘇貞昌說「穀賤傷農、穀貴傷民」，認為侯消費農民，侯友宜說，總統府祕書長陳菊講過，農委會要好好檢討，我們面對所有問題，團結在一起為果農促銷水果，幫他們度過難關。

(中時 )

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