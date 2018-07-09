藥粧店染髮劑抽驗 2件成分不符規定

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DIY染髮正夯，北市衛生局檢驗藥局、連鎖藥粧店販售的染髮劑品質，抽驗15件產品共有3件涉及標示違規，其中「舒妃7萃亮澤染髮霜-黑醋栗色」、「屈臣氏丰采亮澤染髮霜 （No.4 深櫻紅）」等2件在染髮劑成分也不合格，目前已移請所轄衛生局後續處辦。

衛生局表示，此次查獲的「舒妃7萃亮澤染髮霜-黑醋栗色」、「屈臣氏丰采亮澤染髮霜 （No.4 深櫻紅）」、「伊露恩草本染髮霜 6 濃栗色 」等3件產品，其品質檢驗或標示查察有與含藥許可證核准內容不符違規情事，來源業者分別屬新北市、高雄市，已移請所轄衛生局後續處辦。

衛生局表示，按現行國內化粧品管理制度，含衛生福利部列管之化學性染髮劑成分者，屬「含藥化粧品」，需依化粧品衛生管理條例第7、16條之規定，向衛生福利部申請查驗登記，俟取得許可證後，始得輸入或製造。另依同條例第10、21條「輸入/製造化粧品或化粧品色素之核准或備查事項，非經核准或備查不得變更」，違者可依同條例第28條，處新台幣10萬元以下罰鍰。

此外，依化粧品衛生管理條例第6條規定「化粧品之標籤、仿單或包裝，應依中央衛生主管機關之規定，分別刊載廠名、地址、品名、許可證或核准字號、成分、用途、用法、重量或容量、批號或出廠日期。經中央衛生主管機關指定公告者，並應刊載保存方法以及保存期限。」，另依規定需加刊「染髮劑使用注意事項」提醒消費者，違者可處新台幣10萬元以下罰鍰。

衛生局也提醒，民眾選購化粧品可遵循小秘訣「一不二要」，不輕信誇大療效宣稱、要購買來源清楚產品、要認明完整中文標示，相關訊息可至衛生局網站。

(中時 )

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