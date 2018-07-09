台灣民政府林志昇欠稅2.1億 僅追回48萬元

台灣民政府秘書長林志昇欠稅2.1億，但僅追回48萬元。（蔡依珍攝）

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「台灣民政府」祕書長林志昇被控詐欺7億元，9日遭桃檢起訴，但林另因欠稅2.1億，行政執行署台北分署僅執行到48萬元，雖2016年6月一度聲請管收，卻遭北院駁回，台北分署日前抗告成功，高院5日發回北院重裁，台北分署9日表示，北院近日可能會開庭，目前仍積極追討林志昇欠稅。

行政執行署表示，林志昇早年擔任「天府建設開發」公司董事長，積欠所得稅1億9600多萬，加上罰鍰，累計2億1094萬1716元，台北分署迄今僅執行到48萬4060元。林一直被列為欠稅大戶，遭限制出境13年。

台北分署多次要求林提出清償計畫，林指他僅掛名，欠稅與他無關。但執行官發現，林曾向國稅局申請複查，還陸續提領4954萬，以林隱匿財產，2016年6月27日向台北地院聲請管收。

林志昇主張他患有重疾，「若遭管收會有生命危險之虞」，法官駁回台北分署聲請，但台北分署不服，提起抗告，案件拖延超過2年，最高法院支持台北分署見解，台北分署直至7月5日收到高院公文，指全案發回北院重裁，因此目前林志昇管收案，延宕逾2年，仍在北院審理。

但目前林志昇因涉台灣民政府詐欺案，遭桃檢聲請羈押迄今，北院是否裁定管收，可能需向桃院借提林訊問。

台北分署雖曾一度對林志昇發出禁奢命令，限制他不得有奢華行為，並呼籲民眾踴躍檢舉林名下資產提供執行，但成效不彰。

執行官多次要求林志昇清償，但林都雙手一攤說沒錢，但見到桃園檢調在林志昇毫宅的衣櫥暗櫃搜出1.3億元現金後恍然大悟，原來林志昇在外沒有豪奢行為，才知他都將錢藏在家裡。

台北分署說，由於台灣民政府位於桃園龜山，曾囑託桃園分署到民政府查訪，但因該建物並非林名下而作罷，另查出林在新北市金山區有不動產及土地，目前已囑託宜蘭分署執行，持續追討欠稅。

(中時 )

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