《全台最速報》最快下午發布海警 瑪莉亞7級暴風圈恐掃嘉義以北

2018年07月09日 11:52 中時電子報 綜合報導

◎最快下午發布海警 瑪莉亞7級暴風圈恐掃嘉義以北

強颱瑪莉亞往北台灣加速狂奔，中央氣象局剛表示，最快今天下午2點30分發佈海上颱風警報，今天午夜11:30發佈陸上颱風警報。

◎颱風假放不放？柯P：最快明上午10點宣布

瑪莉亞颱風來勢洶洶，中央氣象局預估如果路徑不變，最快明天上午發布陸上颱風警報，外界關心颱風假放假標準。台北市長柯文哲日前表示，會盡量避免放半天，因為放半天太難操作了，9日受訪再度表示，颱風假是地方首長的惡夢，台北市是重要的金融經濟中心，會在考量其他區域，預計最快明天上午10點討論下半天是否放假。

◎醫界大逃稅 北檢對少將院長27人提上訴

被稱為史上最大醫界集體逃漏稅案，國軍台中總醫院、少將院長王智弘及三總整形外科主任戴念梓等27人遭起訴，台北地院上月以檢調有預設立場且誘導證人，程序有瑕疵，且檢方舉證不足，將27人全數判決無罪。但台北地檢署不服，認為北院判決違法，9日表示已向高院聲明上訴。

◎張榮味聲請延後執行 雲地檢仍未准駁

前雲林縣長張榮味因林內焚化廠案被判8年，10日就要發監執行，但他提出延後到23日才執行的聲請，雲林地檢署9日表示，目前還在處理中，尚未准駁，因為颱風逼近，檢方決定如果雲林縣府沒發布停止上班上課，10日一切依法處理。

(中時電子報)