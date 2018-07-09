《全台最速報》最快下午發布海警 瑪莉亞7級暴風圈恐掃嘉義以北

最快下午發布海警 瑪莉亞7級暴風圈恐掃嘉義以北

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎最快下午發布海警 瑪莉亞7級暴風圈恐掃嘉義以北

強颱瑪莉亞往北台灣加速狂奔，中央氣象局剛表示，最快今天下午2點30分發佈海上颱風警報，今天午夜11:30發佈陸上颱風警報。

◎颱風假放不放？柯P：最快明上午10點宣布

瑪莉亞颱風來勢洶洶，中央氣象局預估如果路徑不變，最快明天上午發布陸上颱風警報，外界關心颱風假放假標準。台北市長柯文哲日前表示，會盡量避免放半天，因為放半天太難操作了，9日受訪再度表示，颱風假是地方首長的惡夢，台北市是重要的金融經濟中心，會在考量其他區域，預計最快明天上午10點討論下半天是否放假。

◎醫界大逃稅 北檢對少將院長27人提上訴

被稱為史上最大醫界集體逃漏稅案，國軍台中總醫院、少將院長王智弘及三總整形外科主任戴念梓等27人遭起訴，台北地院上月以檢調有預設立場且誘導證人，程序有瑕疵，且檢方舉證不足，將27人全數判決無罪。但台北地檢署不服，認為北院判決違法，9日表示已向高院聲明上訴。

◎張榮味聲請延後執行 雲地檢仍未准駁

前雲林縣長張榮味因林內焚化廠案被判8年，10日就要發監執行，但他提出延後到23日才執行的聲請，雲林地檢署9日表示，目前還在處理中，尚未准駁，因為颱風逼近，檢方決定如果雲林縣府沒發布停止上班上課，10日一切依法處理。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報+QRCODE
藥粧店染髮劑抽驗 2件成分不符規… 赴日班機飛到險沒油 華航回應遭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。