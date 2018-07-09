颱風假放不放？葉俊榮指示提供完整的資訊和準則

颱風瑪莉亞朝台灣逼近，中央氣象局預計最快今（9日）下午發布海上颱風警報，內政部長葉俊榮上午11時許抵達中央災害應變中心主持前置情資研判會議。（葉書宏攝）

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颱風瑪莉亞朝台灣逼近，中央氣象局預計最快今（9日）下午發布海上颱風警報，內政部長葉俊榮上午11時許抵達中央災害應變中心主持前置情資研判會議。（葉書宏攝）

颱風瑪莉亞朝台灣逼近，中央氣象局預計最快今（9日）下午發布海上颱風警報，內政部長葉俊榮上午11時許抵達中央災害應變中心主持前置情資研判會議，葉俊榮強調，該有的準備工作事先做好準備，另外，關於民眾關心的颱風假問題，他則指示要提供完整的資訊和準則，提高各縣市決策環境。

葉俊榮表示，預計下午發布海上颱風警報，中央災害應變中心會二級開設，颱風瑪莉亞速度非常快、時速約31公里，預計影響台灣中部以北，適逢大潮、西北颱現象，因此必須提前因應思考。

葉俊榮強調，該有的準備工作事先做好準備，另外，透過超前思考、考量，各縣市決定停班停課標準作法，可以提供完整的資訊和準則，過程中，提高各縣市決策環境，台灣預測本來就是一門專業、複雜的綜合性學問，除了努力外也要有彈性隨時應變、準備。

葉俊榮表示，要嚴防大雨、都會區低窪淹水、山區預防性撤離、避免產生孤島等問題，要提前以更謙虛、更認真態度準備，未來，可能會有水濁等問題，水利署已提前準備；政府提前做好相應作為，同時呼籲民眾提高警覺，未來，預防性撤離、防範性措施希望民眾配合。

(中時 )

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