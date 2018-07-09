檢察首長交接邱太三： 九合一選舉全力查賄選

2018年07月09日 12:09 中時 張孝義

包括台中高分檢檢察長等12名檢察首長交接典禮，9日在法務部舉行，由法務部長邱太三監交及主持宣誓，邱太三在致詞時表示，年底九合一選舉還包含公投的投票，投開票作業時間會拉長，各檢察機關同仁雖然辛苦，但務必做好選舉查察工作。

邱太三期勉辦好年底選舉查察工作。（張孝義攝）

邱太三指出，這次檢察首長調動，主要是檢察總長江惠民就任後，花蓮高分檢檢察官林朝松提前退休，台中、花蓮高分檢檢察長相繼出缺，他與江惠民總長討論後，因年底即將選舉，檢察首長以小輻調動為宜，但是，明年初將有4位檢察長任期屆滿，到時還會有一波調動。

檢察首長交接，法務部長邱太三監交、監誓。（張孝義攝）

邱太三表示，今年的除了九合一選舉外，還包含了公投議題的投票，中選會估計投開票作業可能會拉長到深夜，甚至到凌晨2時，各地檢署的同仁會較以往辛苦，希望各位檢察同仁還是能夠秉持查察選舉的精神，務必做好工作。

台中高分檢代理檢察長李慶義將印信交給新任檢察長謝榮盛。（張孝義攝）

接任花蓮高分檢檢察長的張清雲代表二審檢察長致詞時表示，最近一、二審檢察官間有些許對立，他會努力化解其中歧見，也希望修法讓一、二、三審檢察官都能一樣。代表一審檢察長致詞的毛有增則期望檢察署同仁，對法務部長官解決業務問題上，懷有感恩的心。

(中時 )