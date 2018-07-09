NBA》陣容成形！勇士總管：目標考辛斯打季後賽

2018年07月09日 12:18 中時電子報 黃及人

下季即將擁有「五星戰隊」的勇士，目前陣容已經大致底定，最大的問題還是考辛斯能在何時復出，勇士總管邁爾斯9日表示，「我們目標是考辛斯能打季後賽，但不代表我們會等到季後賽，當他準備好上場，我們會知道的！」

考辛斯今年2月底遭逢左腳跟阿基里斯腱撕裂重傷，隨後宣告整季報銷，邁爾斯說：「跟腱手術至少需要8到10個月恢復期，對我們來說，情況不會是馬上需要考辛斯上場，我們會慢慢來，等到他可以真正上場做到一些事情再說。」

「你永遠不知道會發生什麼，我們一直以來沒有1名明星級中鋒，所以當前事情發展得很好，」坦承跟考辛斯初次接觸相當意外的邁爾斯表示，「事實上，等到下季開打，我們可以先培養一些年輕球員，等待他們做好準備。」

邁爾斯強調，目前勇士下季陣容大致敲定，除了續簽盧尼、麥克考，勇士也跟今年選到新秀傑科布伊凡斯、爵士前鋒傑瑞柯兩人簽約，儘管伊凡斯在夏季聯賽表現低迷，場均僅6.2分，投籃命中率3成2，但邁爾斯並不擔心。

「我永遠不會拿NBA與夏季聯賽做比較，夏季聯賽只是習慣球賽的好機會，在NBA生涯開始3到4年後，我才會開始評估球員，在他們職業生涯才開始第1周就做出評價，這對任何人都不是好事。」邁爾斯說。

《Yahoo Sports》記者沙拉尼亞9日也爆料，剛跟勇士結束合約的帕楚利亞，將跟活塞簽下1年240萬美元，主要擔任先發中鋒德拉蒙的替補。

(中時電子報)