維持漁業生產環境 七股漁民籲太陽能種電比例少一點

2018年07月09日 12:31 中時 張理國 、 鄧博仁

蔡政府火力發電因空汙問題受到居民反彈，太陽能發電也有漁民有不同意見，七股養殖區80名漁民上午前往行政院陳情，希望當地太陽能種電業者可以把40%種電，60%漁業生產的比例，調整為20%種電，80%生產，以免破壞七股特有的淺坪式養殖，維持漁業生產環境。

蔡政府預估2025年要把再生能源提高到20%，在全台力拼太陽能種電之際，行政院長賴清德曾任市長的台南七股養殖戶卻有不同意見，七股沿海土地資源保護協會理事長楊惠欽表示，七股是台灣西岸養殖漁業中，唯一沒有抽地下水養殖的地區，地形地貌沒有受到破壞，也是全台唯一生產、生態、觀光3位1體的養殖區，同時是黑面琵鷺重要棲地。

楊惠欽說，七股養殖漁獲不如雲、嘉、屏地區，一公頃可有4、50萬元的漁獲，當地漁民不願租地給太陽能業者，七股因為土地生產不佳，養魚不賺錢，他擔心土地租給太陽能業者，會破壞當地的地形地貌，讓七股淺坪式養殖不再。

楊惠欽表示，能源政策是對的，但開發商40%種電，60%生產，漁民希望不要改變地形地貌，種電是不是能種10%、20%就好，現在太陽能業者需要大面積土堤進行太陽能板建置，使得當地養殖可能被迫從淺坪式養殖改成深水式養殖，這是錯誤的行為，造成地方恐慌。

(中時 )